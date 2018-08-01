Facebook отключит таргетинг на партнёрские категории 1 октября

Начиная с 1 октября, рекламодатели Facebook, Instagram и Audience Network больше не смогут показывать свои объявления партнёрским категориям. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Партнёрские категории» – вариант таргетинга, основанный на данных, предоставляемых партнёрами соцсети по маркетингу. Причинами отказа от него стал ввод GDPR и недавние скандалы, связанные с обработкой персональной информации пользователей.

24 мая, за день до вступления в силу GDPR, Facebook прекратил показ кампаний партнёрским категориям для аудиторий во Франции, Германии и Великобритании. С 15 августа в интерфейсе соцсети больше нельзя будет создавать, редактировать и дублировать партнёрские категории, а с 1 октября показ рекламы партнёрским категориям будет прекращён по всему миру.

Это значит, что с этой даты рекламодатели смогут использовать для таргетинга только те данные, которые они и Facebook собрали сами.

Некоторые крупные рекламодатели, включая производителя пива Heineken NV, уже выразили обеспокоенность тем, что это изменение может оказать значительное влияние на их кампании.

«Это определённо повлияет на нас, поскольку значительная часть наших расходов приходится на таргетинг от сторонних фирм», — заявил глобальный директор по медиа Heineken Рон Амрам (Ron Amram).

При этом он выразил надежду, что Facebook найдёт способ не отключать этот вариант таргетинга до октября.

Представитель Facebook в свою очередь отметил, что таргетинг на партнёрские категории является «распространённой практикой в отрасли», но компания прекращает поддержку этой функции, чтобы улучшить конфиденциальность пользователей соцсети.


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