Тестировщик получил доступ к корпоративным сервисам «Киевстар». Ему предложили $50

Пользователь Habr.com под ником Gorodnya рассказал о своем опыте участия в программе Bug Bounty от «Киевстар». Оператор запустил ее в прошлом году, чтобы финансово вознаграждать «белых хакеров» за поиск уязвимостей. Программа работает в закрытом режиме — для сотрудничества и получения наград допущены только тестировщики, зарегистрированные на платформе BugCrowd, пишут AIN.UA .

Gorodnya, который ранее находил уязвимости в системах «Платинум Банка», «Альфа-банка Украина», «Ощадбанка» тоже зарегистрирован на BugCrowd. В один день ему пришло письмо от сотрудницы «Киевстар», ранее отвечавшей на его запрос.

Однако email-сообщение оказалось в папке «Спам» и было прислано на адрес, не совпадающий с указанным при регистрации аккаунта в BugCrowd. Внутри тестировщик нашел HTML-вложение со 113 вкладками. Часть из них не открывались по причине недоступности за пределами внутренней сети.

Но в одной находилась ссылка на файл со списком внутренних сервисов, которыми пользуются «Киевстар». Среди них были:

Amazon Web Services

Apple Developer

Mobile Action

App Annie

Disqus

Google Developers

Windows Dev Center

KBRemote

JIRA

Smartsheet

PushWoosh

TicketForEvent

Samsung Developers

доступ к CMS-системам сайтов bigdata.kyivstar.ua и hub.kyivstar.ua

Gmail

Zeplin

Prezi

Bitbucket

По словам автора, все логины и пароли хранились в незащищенном виде. В сервисах не была настроена двухфакторная аутентификация, благодаря чему Gorodnya легко получил к ним доступ. Тестировщик указывает:

Потеря доступа к таким сервисам любой цифровой компании является значительным ударом для бизнеса и репутации. Это намного хуже, чем просто какая-то уязвимость, это полный доступ. С помощью одной только учетной записи, например, в Apple Developer злоумышленник может сменить логин и пароль и загрузить свои сборки приложения или просто добавить себя в администраторы, оставив backdoor.

Обратившись за вознаграждением, тестировщику предложили $50. По его мнению, лишь официальная стоимость аккаунтов превышает $5800, а действия «Киевстар» обесценивают дальнейший труд по поиску уязвимостей. Он также ссылается на классификацию уязвимостей по приоритету.

Запись Gorodnya прокомментировал Виталий Султан, CDO «Киевстар», он также один из инициаторов программы Bug Bounty. По его словам, проблема возникла из-за невнимательности сотрудницы — она не обратила внимание на автозаполнение в почтовом клиенте. Сейчас она отстранена от дел, а хранение паролей в открытом виде стало «предметом отдельного разбирательства». Султан добавил, что описанный случай не подпадает под условия Bug Bounty. Единственная статья, которой можно воспользоваться в данном случае, подразумевает выплату символического вознаграждения в $50. Султан также рассказал, что тестровщик якобы настаивал на выплате $5800 и угрожал написанием публичного поста: компания расценивает это как вымогательство. Тестировщик говорит, что его слова вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

В комментарии для AIN.UA представители «Киевстар» уточнили: