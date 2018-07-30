Жителям Литвы посоветовали не пользоваться "Яндекс.Такси" из-за риска сбора данных

Информация из приложения хранится на серверах в РоSSии.

Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) посоветовал жителям страны не пользоваться приложением "Яндекс.Такси".

Как отмечает "Делфи", в сообщении Министерства обороны говорится, что потребности приложения в получении информации с мобильного оборудования "возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью".

"Сейчас НЦКБ проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать ее. Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны", - говорится в сообщении.

Приложение "Яндекс.Такси" запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальный информации и разрешения использовать функции устройства, такими, как возможность активировать камеру или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям. Данные, собранные у пользователя устройства, хранятся на серверах организации, штаб-квартира которой находится в РоSSии.

В условиях пользования также обсуждается возможность предоставить данные госорганизациям, ведомствам регулирования, судам и прочим третьим сторонам. Согласно проведенной литовскими разведывательными ведомствами отчету угроз нацбезопасности, "у роSSийских спецслужб есть правовые полномочия и технические возможности получить доступ к данным роSSийских и иностранных граждан, использующих роSSийские электронные платформы коммуникации".

В оценке угроз говорится, что "угроза утечки личных данных к роSSийским службам разведки и безопасности возникает у граждан Литвы, которые пользуются роSSийскими социальными сетями, услугами электронной почты, например, Odnoklassniki, Mail.ru, Yandex и тому подобные".

"Яндекс.Такси" начало работу в Вильнюсе с минувшего четверга. В столице Литвы услуги предоставляются 300 автомобилями.

Напомним, что в Украине "Яндекс" находится под санкциями и свернул деятельность.