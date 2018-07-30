Администратору онлайн-кинотеатра "КіноПростір" сообщено о подозрении
На пиратском сайте демонстрировали фильмы с нарушением авторских прав.
Администратору онлайн-кинотеатра "КіноПростір" (kinoprostir.com) сообщили о подозрении в нарушении авторских прав, что привело к материальному ущербу в особо крупном размере.
Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.
Администратором сайта оказался 31-летний выходец из Киева. Ранее в его квартире полиция провела обыск и изъяла компьютеры. Результаты экспертизы подтвердили, что именно с помощью этой техники на пиратском сайте kinoprostir.com демонстрировали фильмы с нарушением авторских прав.
В результате мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины.
Как сообщалось, в начале июня киберполиция прекратила деятельность пиратского сайта, который транслировал фильм "Киборги".
Сайт kinoprostir.com просуществовал три года и за этот период нанес более 2,5 млн гривен ущерба компаниям-правообладателям.
Напомним, в январе Киберполиция прекратила работу онлайн-кинотеатра ISeeHD.tv.
Осенью прошлого года киберполиция закрыла онлайн-кинотеатры tovideo.net и QFILM.TV, а в ноябре 2016 года - группу пиратских онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.to, BrB.to, FS.ua и CxZ.to.
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