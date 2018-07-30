Администратору онлайн-кинотеатра "КіноПростір" сообщено о подозрении

На пиратском сайте демонстрировали фильмы с нарушением авторских прав.

Администратору онлайн-кинотеатра "КіноПростір" (kinoprostir.com) сообщили о подозрении в нарушении авторских прав, что привело к материальному ущербу в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Администратором сайта оказался 31-летний выходец из Киева . Ранее в его квартире полиция провела обыск и изъяла компьютеры. Результаты экспертизы подтвердили, что именно с помощью этой техники на пиратском сайте kinoprostir.com демонстрировали фильмы с нарушением авторских прав.

В результате мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины.

Как сообщалось, в начале июня киберполиция прекратила деятельность пиратского сайта, который транслировал фильм "Киборги".

Сайт kinoprostir.com просуществовал три года и за этот период нанес более 2,5 млн гривен ущерба компаниям-правообладателям.

Напомним, в январе Киберполиция прекратила работу онлайн-кинотеатра ISeeHD.tv.

Осенью прошлого года киберполиция закрыла онлайн-кинотеатры tovideo.net и QFILM.TV, а в ноябре 2016 года - группу пиратских онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.to, BrB.to, FS.ua и CxZ.to.