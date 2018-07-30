Google стал чаще показывать блок "Похожие запросы" в результатах поиска

На прошлой неделе инструмент мониторинга SERP MozCast зафиксировал значительное увеличение частоты показа блока «Похожие запросы» (в англ. версии – «People also ask») в результатах поиска Google – на 34%.

Big increase (+34%) in Related Questions ("People Also Ask") on Google SERPs last night. They're on a whopping 43% of all SERPs in the MozCast 10K data set. This number rises and falls, of course, but I've hand-checked and confirmed the increase — https://t.co/IZdZ8ZIeCx — Dr. Pete Meyers (@dr_pete) July 24, 2018

В настоящее время этот блок показывается по 42,8% запросов. Практически с той же частотой, что и объявления AdWords (46,3%):

Говоря другим словами, эти блоки выводятся по каждому второму-третьему запросу. Теперь это четвёртая по частоте показа поисковая функция из всех, что отслеживает MozCast.

В настоящее время блок «Похожие запросы» в результатах поиска выглядит примерно так:

На этот вариант оформления Google перешёл в феврале текущего года.

Стоит также отметить, что «Похожие запросы» и блок «Вместе с … часто ищут», показываемый внизу страницы выдачи, – это разные функции.