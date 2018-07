Google стал чаще показывать блок "Похожие запросы" в результатах поиска

На прошлой неделе инструмент мониторинга SERP MozCast зафиксировал значительное увеличение частоты показа блока «Похожие запросы» (в англ. версии – «People also ask») в результатах поиска Google – на 34%.

Big increase (+34%) in Related Questions ("People Also Ask") on Google SERPs last night. They're on a whopping 43% of all SERPs in the MozCast 10K data set. This number rises and falls, of course, but I've hand-checked and confirmed the increase — https://t.co/IZdZ8ZIeCx