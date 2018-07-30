Google позволил рекламодателям покупать только ads.txt-инвентарь
Google
Ads.txt – это инициатива, продвигаемая IAB с целью искоренения мошенничества в рекламной индустрии. Предполагается, что эту задачу можно решить путём использования протокола ads.txt, финальная версия которого вышла в июле 2017 года. Это решение даёт возможность устранить нелегитимных продавцов рекламы из цепочки поставок.
Ads.txt позволяет издателям опубликовать на своих доменах файл с указанием продавцов, которые получили разрешение продавать их инвентарь. Издатели затем могут обновлять этот документ с помощью данных, доступных в протоколе OpenRTB.
По данным Google, который взял на себя ведущую роль в возглавляемой IAB инициативе, использование ads.txt продолжает активно расти. С февраля этот файл добавили более 430 тыс. доменов. Это решение уже используют около 600 тыс. издателей – 90% партнёров Google.
Прошлой осенью Google начал отфильтровывать неавторизированный инвентарь из свои рекламных систем. Теперь, когда уровень использования ads.txt стал достаточно высоким, компания позволила рекламодателям исключать тех издателей, у которых отсутствуют файлы ads.txt.
Директор по вопросам GDPR и доверию к данным Google Пуджа Капур (Pooja Kapoor) в интервью MarTech Today
«Мы работаем над будущим, в котором разрешен только один вариант для Display & Video 360. Другие покупатели также должны присоединиться к нам и обращать внимание на файлы ads.txt. Это не сработает, если у нас не будет широкой поддержки на стороне покупателей», — подчеркнул Капур.
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Internet и сети
30.07.2018 19:23