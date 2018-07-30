Google Ads добавил новые опции для параметров URL

Google Ads (бывший AdWords) добавил новые опции для параметров URL в преддверии перехода на параллельное отслеживание, запланированного на 30 октября.

В частности, в сервисе появилось новое поле «Суффикс конечного URL», в котором указываются параметры, добавляемые в конец URL-адреса целевой страницы для отслеживания данных. Кроме того, теперь рекламодатели смогут указывать максимум восемь специальных параметров, а не три, как это было ранее.

Google заявил, что теперь поддерживает все функции, необходимые для того, чтобы рекламодатели, использующие сторонние системы отслеживания кликов, могли перевести свои аккаунты на параллельное отслеживание.

В Google Ads также предупредили, что пользователям Редактора AdWords нужно использовать версию 12,4 и выше, чтобы предыдущие изменения, связанные с URL и параллельным отслеживанием, не были удалены.

Также следует иметь в виду, что некоторые правки, внесённые в кампании, объявления, группы объявлений, ключевые слова и расширения в старом интерфейсе, могут быть «отклонены». Поэтому эти правки нужно завершать в новом интерфейсе.

Напомним, что параллельное отслеживание позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи будут закрывать её, не дождавшись окончания загрузки. При этом виде отслеживания потенциальные клиенты, которые нажимали на объявления, переходят непосредственно по конечным URL, а подсчёт кликов осуществляется в фоновом режиме.

Google впервые представил параллельное отслеживание в октябре 2017 года. В мае 2018 года этот метод стал доступен всем рекламодателям.

О том, что начиная с 30 октября, параллельное отслеживание станет обязательным для всех рекламодателей, использующих сторонние системы для измерения количества кликов, стало известно также в мае.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступаGoogle запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа
РоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компанииРоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компании
РоSSийские хакеры получили доступ к электросетям США, - WSJРоSSийские хакеры получили доступ к электросетям США, - WSJ
Google AdWords сменил название на Google AdsGoogle AdWords сменил название на Google Ads
Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификацииGoogle представила физические ключи для двухфакторной аутентификации
Блок рекламы


Похожие новости
Google Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и SiriGoogle Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и Siri
Google стал чаще показывать блок "Похожие запросы" в результатах поискаGoogle стал чаще показывать блок "Похожие запросы" в результатах поиска
Google позволил рекламодателям покупать только ads.txt-инвентарьGoogle позволил рекламодателям покупать только ads.txt-инвентарь
Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступаGoogle запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа
Google обновил результаты поиска по мероприятиямGoogle обновил результаты поиска по мероприятиям
Обновлено: Google убрал руководство для асессоров из сетиОбновлено: Google убрал руководство для асессоров из сети
Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификацииGoogle представила физические ключи для двухфакторной аутентификации
Google отключил публичный способ отправки URL в поисковый индексGoogle отключил публичный способ отправки URL в поисковый индекс
Google обновил руководство для асессоровGoogle обновил руководство для асессоров
Google добавит больше ИИ-функций в G SuiteGoogle добавит больше ИИ-функций в G Suite
Последние новости
Подгружаем последние новости