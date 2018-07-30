Google Ads добавил новые опции для параметров URL

Google Ads (бывший AdWords) добавил новые опции для параметров URL в преддверии перехода на параллельное отслеживание, запланированного на 30 октября.

В частности, в сервисе появилось новое поле «Суффикс конечного URL», в котором указываются параметры, добавляемые в конец URL-адреса целевой страницы для отслеживания данных. Кроме того, теперь рекламодатели смогут указывать максимум восемь специальных параметров, а не три, как это было ранее.

Google заявил, что теперь поддерживает все функции, необходимые для того, чтобы рекламодатели, использующие сторонние системы отслеживания кликов, могли перевести свои аккаунты на параллельное отслеживание.

В Google Ads также предупредили, что пользователям Редактора AdWords нужно использовать версию 12,4 и выше, чтобы предыдущие изменения, связанные с URL и параллельным отслеживанием, не были удалены.

Также следует иметь в виду, что некоторые правки, внесённые в кампании, объявления, группы объявлений, ключевые слова и расширения в старом интерфейсе, могут быть «отклонены». Поэтому эти правки нужно завершать в новом интерфейсе.

Напомним, что параллельное отслеживание позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи будут закрывать её, не дождавшись окончания загрузки. При этом виде отслеживания потенциальные клиенты, которые нажимали на объявления, переходят непосредственно по конечным URL, а подсчёт кликов осуществляется в фоновом режиме.

Google впервые представил параллельное отслеживание в октябре 2017 года. В мае 2018 года этот метод стал доступен всем рекламодателям.

О том, что начиная с 30 октября, параллельное отслеживание станет обязательным для всех рекламодателей, использующих сторонние системы для измерения количества кликов, стало известно также в мае.