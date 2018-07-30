Google Ads добавил новые опции для параметров URL
Google Ads (бывший AdWords)
В частности, в сервисе появилось новое поле «Суффикс конечного URL», в котором указываются параметры, добавляемые в конец URL-адреса целевой страницы для отслеживания данных. Кроме того, теперь рекламодатели смогут указывать максимум восемь специальных параметров, а не три, как это было ранее.
Google заявил, что теперь поддерживает все функции, необходимые для того, чтобы рекламодатели, использующие сторонние системы отслеживания кликов, могли перевести свои аккаунты на параллельное отслеживание.
В Google Ads также предупредили, что пользователям Редактора AdWords нужно использовать версию 12,4 и выше, чтобы предыдущие изменения, связанные с URL и параллельным отслеживанием, не были удалены.
Также следует иметь в виду, что некоторые правки, внесённые в кампании, объявления, группы объявлений, ключевые слова и расширения в старом интерфейсе, могут быть «отклонены». Поэтому эти правки нужно завершать в новом интерфейсе.
Напомним, что параллельное отслеживание позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи будут закрывать её, не дождавшись окончания загрузки. При этом виде отслеживания потенциальные клиенты, которые нажимали на объявления, переходят непосредственно по конечным URL, а подсчёт кликов осуществляется в фоновом режиме.
Google впервые представил параллельное отслеживание в октябре 2017 года. В мае 2018 года этот метод стал доступен всем рекламодателям.
О том, что начиная с 30 октября, параллельное отслеживание станет обязательным для всех рекламодателей, использующих сторонние системы для измерения количества кликов, стало известно также в мае.
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