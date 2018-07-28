Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа

Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа

Google запустила сервис публичных беспроводных точек доступа к Сети Google Station в Нигерии. Как и в других странах — Индии, Индонезии, Мексике и Таиланде, — компания заключит партнёрства с местными интернет-провайдерами, которые обеспечат доступ к инфраструктуре, а сама предоставит облачную платформу и аппаратуру.

Бесплатный Интернет будет доступен в зонах высокого скопления людей, таких как торговые центры, аэропорты и школы. «Станции» уже работают в пяти местах самого большого города страны Лагоса, а к концу 2019 года появятся примерно в 200 точках ещё пяти городов — Порт-Харкорта, Абуджи, Кадуны, Энугу и Ибадана.

Это уже не первая инициатива Google в Африке, связанная с доступом к Сети. В Гане и Уганде калифорнийский гигант запустил проект Project Link, через который помогает местным интернет-провайдерам и операторам мобильной связи прокладывать оптоволоконные сети. В Кении компания ведёт переговоры с операторами телекоммуникаций по поводу Project Loon — амбициозного плана по обеспечению людей доступом к Интернету с помощью воздушных шаров, работающих на солнечной энергии.

Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа

Все эти проекты позиционируются как помощь африканцам в получении доступа к Сети, однако они также призваны увеличить доход Google. Чем больше людей будет выходить в Интернет, тем больше будут пользоваться спросом продукты компании.

Вряд ли люди в Нигерии смогут воспользоваться Интернетом благодаря Google Station впервые, но даже так они поспособствуют росту заработка компании. Последняя будет сотрудничать с местными рекламодателями и делить доход с техническими партнёрами.

Средняя скорость Интернета в Нигерии составляет 1,86 Мбит/с, а Google Station позволяет загружать данные со скоростью 30 Мбит/с. Это тоже должно привлечь внимание жителей страны.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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