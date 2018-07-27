Пометка «нет в наличии» может стоить интернет-магазину 30% продаж

Аналитики исследовательской компании GMA обнаружили, что из-за пометки «нет в наличии» на сайте магазина продавцы могут терять до 33% потенциальный продаж. Исследование показывает, что из-за проблем с поставками ритейлеры могут недополучать миллиарды долларов. Все потому, что отсутствие товара в интернет-магазине воспринимается покупателями намного хуже, чем в физическом, пишут AIN.UA.

В исследовании анализировали доступность в интернет-магазинах Китая, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США продуктов для ухода за ребенком, ухода за телом и продуктов личной гигиены. Основные выводы таковы:

  • Количество товаров, доступных в интернете, составляет 80% по всему миру и 85% процентов в США.
  • Если человек не найдет нужный ему продукт в интернет-магазине, то он, скорее всего, будет искать на том же сайте аналог. Исследователи назвали это «эффектом Amazon»: потребитель покидает интернет-магазин, чтобы найти другой. Ситуация в офлайне противоположная.
  • Продавцы от недоступности товара теряют около 31% продаж, а крупные бренды – 33%. Проблема потерь усугубляется, когда торговцы делают продукт недоступным, например, временно удалив его страницу с сайта по техническим или коммерческим причинам.
Пометка «нет в наличии» может стоить интернет-магазину 30% продаж

Полная версия исследования на английском языке доступна здесь.


Майя Яровая, AIN


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