Акции Twitter упали на 18% после отчёта о сокращении месячной аудитории
Twitter
- Выручка выросла на 24% в годовом сравнении и составила $711 млн. Из них 84,5% ($601) приходились на рекламу.
- Чистая прибыль составила рекордные $100 млн против убытка $116 млн годом ранее. Twitter является прибыльным последние девять месяцев. Компания впервые прошла точку безубыточности в четвёртом квартале 2017 года.
- Месячная аудитория соцсети составила 335 млн активных пользователей – на 1 млн меньше, чем в первом квартале. При этом в годовом сравнении она увеличилась на 9 млн.
- Дневная аудитория выросла на 11%, но точную цифру в компании не назвали.
Согласно
Компания также понизила свой прогноз по скорректированной EBITDA на год – до $300-350 млн против $450-500 млн, озвученных в предыдущем квартале.
Среди причин, повлиявших на сокращение аудитории, Twitter назвал изменения с целью «оздоровления» платформы, отказ от перехода на платных SMS-поставщиков на некоторых рынках и частично GDPR.
В мае и июне Twitter удалил около 70 млн аккаунтов, но по словам финансового директора компании Неда Сигала (Ned Segal), большинство из них не включались в отчётность, поскольку они не были активными в течение 30 дней и больше.
Со всеми данными отчёта Twitter за второй квартал 2018 года можно ознакомиться по
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