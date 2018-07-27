Акции Twitter упали на 18% после отчёта о сокращении месячной аудитории

Twitter опубликовал отчёт о финансовых результатах за второй квартал 2018 года. Согласно представленным данным:

Выручка выросла на 24% в годовом сравнении и составила $711 млн. Из них 84,5% ($601) приходились на рекламу.

выросла на 24% в годовом сравнении и составила $711 млн. Из них 84,5% ($601) приходились на рекламу. Чистая прибыль составила рекордные $100 млн против убытка $116 млн годом ранее. Twitter является прибыльным последние девять месяцев. Компания впервые прошла точку безубыточности в четвёртом квартале 2017 года.

составила рекордные $100 млн против убытка $116 млн годом ранее. является прибыльным последние девять месяцев. Компания впервые прошла точку безубыточности в четвёртом квартале 2017 года. Месячная аудитория соцсети составила 335 млн активных пользователей – на 1 млн меньше, чем в первом квартале. При этом в годовом сравнении она увеличилась на 9 млн.

соцсети составила 335 млн активных пользователей – на 1 млн меньше, чем в первом квартале. При этом в годовом сравнении она увеличилась на 9 млн. Дневная аудитория выросла на 11%, но точную цифру в компании не назвали.

Согласно CNBC , после выхода финотчёта акции Twitter на предбиржевых торгах обвались на 18%. На момент написания новости спад составлял 16,6%.

Компания также понизила свой прогноз по скорректированной EBITDA на год – до $300-350 млн против $450-500 млн, озвученных в предыдущем квартале.

Среди причин, повлиявших на сокращение аудитории, Twitter назвал изменения с целью «оздоровления» платформы, отказ от перехода на платных SMS-поставщиков на некоторых рынках и частично GDPR.

В мае и июне Twitter удалил около 70 млн аккаунтов, но по словам финансового директора компании Неда Сигала (Ned Segal), большинство из них не включались в отчётность, поскольку они не были активными в течение 30 дней и больше.