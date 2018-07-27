Топ-75 мировых Instagram-звезд по стоимости рекламного поста: $1 000 000 у лидера рейтинга

Почти все первые 15 ступеней рейтинга занимают международные звезды ТВ, спорта, музыки и кино — доходы таких блогеров за пост превышают $150 000, пишут AIN.UA.

Топ-75 мировых Instagram-звезд по стоимости рекламного поста: $1 000 000 у лидера рейтинга

Вслед за ними по доходам идут инфлуенсеры и бьюти-блогерши, а также инстаграмеры по теме фитнес и мода. Их ставка за пост достигает $33 000 — почти в три раза меньше самого низкооплачиваемого «селебрити» из мира спорта Флойда Мэйвезера.

Топ-75 мировых Instagram-звезд по стоимости рекламного поста: $1 000 000 у лидера рейтинга

Ставки блогеров-путешественников заметно ниже и составляют от $3000 до $9000 за пост, однако Instagram четы Гаррета и Джессики Ли приносит своим авторам рекордные $23 000 за одну публикацию. Благодаря своей популярности (1 200 000 фоловеров) их аккаунт оказался на 27 строчке рейтинга. Другие работники жанра едва вошли в топ-50.

Топ-75 мировых Instagram-звезд по стоимости рекламного поста: $1 000 000 у лидера рейтинга

В конце списка — фудблогеры. Эта ниша наименее доходна — рекордсмен-фудблогер Джейми Оливер получает за пост всего $8000. В целом же вилка составляет от $1300 до $5500 за публикацию. Таким образом, фудблогеры почти в полном составе замыкают рейтинг топ-75.

Топ-75 мировых Instagram-звезд по стоимости рекламного поста: $1 000 000 у лидера рейтинга

Майя Яровая, AIN


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