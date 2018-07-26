Обновлено: Google убрал руководство для асессоров из сети

Сегодня Google по непонятным причинам удалил своё руководство для асессоров из сети. При попытке перейти на тот URL, где оно раньше находилось, сервер теперь возвращает ошибку 404.

Пропажу заметили пользователи в США. Примечательно, что всего лишь несколько дней назад, 20 июля, Google обновил этот документ. Одним из самых крупных изменений в нём стало то, что теперь асессоры должны анализировать не только репутацию ресурса, но и репутацию автора контента – автора статьи или целевой страницы, которая оценивается.

В компании пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, что изначально Google не раскрывал этот документ, но в результате утечки в 2011 году он впервые попал в сеть. После того, как эта ситуация повторилась несколько раз, в 2015 году поисковик начал публиковать его в открытом доступе.

Update. Как выяснилось, у Google проблемы не только с этой страницей. Редактор AdWords сейчас также недоступен. Поэтому, не исключено, что это какой-то сбой, а не целенаправленное удаление документа.


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