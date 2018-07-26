Обновлено: Google убрал руководство для асессоров из сети
Сегодня Google по непонятным причинам
Пропажу заметили пользователи в США. Примечательно, что всего лишь несколько дней назад, 20 июля, Google обновил этот документ. Одним из самых крупных изменений в нём стало то, что теперь асессоры должны анализировать не только репутацию ресурса, но и репутацию автора контента – автора статьи или целевой страницы, которая оценивается.
В компании пока не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, что изначально Google не раскрывал этот документ, но в результате утечки в 2011 году он впервые попал в сеть. После того, как эта ситуация повторилась несколько раз, в 2015 году поисковик начал публиковать его в открытом доступе.
Update. Как выяснилось, у Google проблемы не только с этой страницей. Редактор AdWords сейчас также
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