Обновлено: Google убрал руководство для асессоров из сети

Сегодня Google по непонятным причинам удалил своё руководство для асессоров из сети. При попытке перейти на тот URL , где оно раньше находилось, сервер теперь возвращает ошибку 404.

Пропажу заметили пользователи в США . Примечательно, что всего лишь несколько дней назад, 20 июля, Google обновил этот документ. Одним из самых крупных изменений в нём стало то, что теперь асессоры должны анализировать не только репутацию ресурса, но и репутацию автора контента – автора статьи или целевой страницы, которая оценивается.

В компании пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, что изначально Google не раскрывал этот документ, но в результате утечки в 2011 году он впервые попал в сеть. После того, как эта ситуация повторилась несколько раз, в 2015 году поисковик начал публиковать его в открытом доступе.