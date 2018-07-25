Google обновил руководство для асессоров

20 июля Google обновил своё руководство для асессоров – специалистов, оценивающих качество поиска.

Одним из самых крупных изменений стало то, что теперь асессоры будут анализировать не только репутацию ресурса, но и репутацию автора контента – автора статьи или целевой страницы, которая оценивается. Следовательно, важно добавлять эту информацию на сайты.

Google также ввёл понятие «полезной цели». Согласно обновлённому документу, при оценке качества страницы асессоры должны также обращать внимание на то, имеет ли она полезную цель. Что посетитель сайта получит в итоге?

Кроме того, в документе отдельно выделены кликбейт-заголовки как те, которые оформлены в стиле таблоидов, но при этом не оправдывают ожиданий пользователей после клика по ним.

В целом при оценке качества страницы асессоры должны анализировать следующие факторы:

  • Цель страницы;
  • Экспертизу, авторитетность, надёжность;
  • Качество основного контента и его количество;
  • Информацию о сайте и об авторе контента;
  • Репутацию сайта и автора.

C подробным разбором всех изменений можно ознакомиться в блоге TheSEMPost (на английском языке).

Напомним, что руководство для асессоров не раскрывает то, как работает алгоритм Google. Этот документ показывает, как Google тестирует свои результаты поиска. Как отметил ранее сотрудник Google Джон Мюллер, «асессоры оценивают алгоритмы, а не сайты».

Изначально Google не раскрывал этот документ, но в результате утечки в 2011 году он впервые попал в сеть. После того, как эта ситуация повторилась несколько раз, в 2015 году Google начал публиковать его в открытом доступе.

Полное руководство для асессоров Google насчитывает более 160 страниц, с ним можно ознакомиться здесь. Предыдущее обновление было проведено год назад – в августе 2017-го.


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