Google выпустил разметку для издателей, заинтересованных в Assistant

Google представил новую разметку, предназначенную для тех издателей, которые хотят, чтобы их контент озвучивался Google Assitant.

C помощью новой схемы Speakable можно разметить наиболее важные части новостных статей, чтобы они могли быть озвучены Google Assistant, в том числе для пользователей умной колонки Google Home.

На данный момент новая возможность доступна только для англоязычных текстов и пользователей в США . В будущем Google планирует расширить её на другие языки и страны. Это произойдёт, когда «достаточное количество издателей внедрят озвучиваемую разметку».

Пока эта разметка помечена как «бета» и Google продолжает её дорабатывать. Поэтому в скором времени требования и правила её использования могут измениться.