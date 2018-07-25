Facebook планирует создать инновационный хаб в Китае
Facebook открыл филиал в Китае и
Филиал зарегистрирован в Ханчжоу, где находится штаб-квартира e-commerce гиганта Alibaba Group Holding Ltd.
«Мы заинтересованы в создании инновационного хаба в Ханчжоу для поддержки китайских разработчиков, инноваторов и стартапов», — заявил представитель компании в официальном комментарии.
Facebook уже создал аналогичные хабы во Франции, в Бразилии, Индии и Корее. На их базе компания проводит обучение и воркшопы.
При этом открытие филиала в Китае не означает, что Facebook меняет свой подход к ведению бизнеса в этой стране, заверили в пресс-службе.
Напомним, что в январе 2015 года Facebook рассмотрел возможность инвестиций в китайского производителя смартфонов Xiaomi. Тем не менее, сделка между компаниями не состоялась. На тот момент возможные негативные политические последствия сотрудничества перевесили коммерческие перспективы для обеих компаний.
А в марте того же года стало известно, то Facebook работает над привлечением рекламодателей из Китая. В частности, ведёт набор персонала в Гонконге, сотрудничает с локальными партнёрами для охвата местных рекламодателей и проводит рекламную кампанию, призванную привлечь больше китайских компаний.
То есть, несмотря на запрет, Facebook не отказывается от возможностей извлечь пользу из этого огромного рынка.
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Internet и сети
25.07.2018 12:27