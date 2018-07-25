Стоимость биткоина поднялась выше $8000. Впервые с мая
Стоимость криптовалюты биткоин превысила планку в $8000. На момент подготовки материала цена одного биткоина составляла около $8260, сообщает Coinmarketcap, пишут
В последний раз биткоин превышал порог в $8000 еще в мае этого года, после чего сильно потерял в стоимости: на несколько дней цена падала даже ниже $6000. Чаще всего причиной падения стоимости становились новости о взломе бирж и выводе значительных сумм денег мошенниками. На рост же влияет внимание инвесторов к рынку криптовалют в целом.
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