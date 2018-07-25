Google AdWords сменил название на Google Ads
24 июля рекламный сервис Google AdWords в результате ребрендинга, анонсированного в июне, сменил название на Google Ads (в РоSSии – Google Реклама), а также получил новый логотип.
Новый бренд символизирует весь доступный спектр рекламных кампаний, включая поисковые, медийные и видеокампании.
С 24 июля 2018 г. новое название сервиса и логотип используются в интерфейсе сервиса, Справочном центре, платёжных документах и т. д.
URL для доступа к аккаунту изменился с adwords.Google.com на ads.Google.com, а URL Справочного центра – с support.Google.com/adwords на support.Google.com/google-ads.
В компании заверили, что эти изменения никак не повлияют на настройки кампаний, их эффективности и отчёты в аккаунте.
Напомним, что Google объявил о масштабном ребрендинге своих рекламных сервисов 27 июня. Теперь в области рекламы у компании будет три основных бренда:
- Google Ads (бывший Google AdWords);
- Google Marketing Platform (продукты DoubleClick и Google Analytics 360 Suite);
- Google Ad Manager (DoubleClick for Publishers и DoubleClick Ad Exchange).
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