Google AdWords сменил название на Google Ads

24 июля рекламный сервис Google AdWords в результате ребрендинга, анонсированного в июне, сменил название на Google Ads (в РоSSии – Google Реклама), а также получил новый логотип.

Новый бренд символизирует весь доступный спектр рекламных кампаний, включая поисковые, медийные и видеокампании.

С 24 июля 2018 г. новое название сервиса и логотип используются в интерфейсе сервиса, Справочном центре, платёжных документах и т. д.

URL для доступа к аккаунту изменился с adwords.Google.com на ads.Google.com, а URL Справочного центра – с support.Google.com/adwords на support.Google.com/google-ads.

В компании заверили, что эти изменения никак не повлияют на настройки кампаний, их эффективности и отчёты в аккаунте.

Напомним, что Google объявил о масштабном ребрендинге своих рекламных сервисов 27 июня. Теперь в области рекламы у компании будет три основных бренда: