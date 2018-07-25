Searchmetrics и BrightEdge уладили четырёхлетний патентный спор

После четырёх лет в судах SEO-платформы BrightEdge и Searchmetrics уладили патентный спор и отказались от всех претензий друг к другу. Соглашение об урегулировании вступило в силу 9 июля.

Конкретные условия соглашения не разглашались, но стороны подчеркнули, что отказались от всех обвинений касательно нарушения патентных прав и несправедливой конкуренции.

Напомним, что инициатором судебного разбирательства выступила компания BrightEdge. Истцы утверждали, что Searchmetrics нарушил их права на интеллектуальную собственность, закреплённые пятью патентами.

В январе этого года Searchmetrics одержал важную победу в этом споре. Адвокатам ответчика удалось доказать, что принадлежащие BrightEdge патенты являются слишком абстрактными и широкими. В итоге Федеральный суд Калифорнии признал недействительными все пять патентов BrightEdge. Истцы подали ходатайство о приобщении шестого патента к материалам дела, однако судья отклонил этот запрос.

Скорее всего, именно это решение и сделало возможным последующее урегулирование. В результате спустя годы судебных разбирательств компании, наконец, пришли к соглашению.


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