Google тестирует новое оформление результатов поиска по картинкам
Англоязычные пользователи
В новом дизайне изображения выглядят более отделёнными друг от друга, а заголовок и URL картинки видны сразу в результатах поиска.
На днях также был замечен ещё один вариант нового дизайна. В нём фильтры, расположенные в верхней части страницы, имеют не прямоугольную, а овальную форму. При этом они не цветные, а тоже белые.
По клику на изображение оно открывается не внизу экрана, а слева. Кроме того, фон у этого окна белый, а не тёмный, как сейчас.
OMG the Google Image search results page changed, like, drastically. For a brief moment I even thought I had pressed the wrong button somewhere.
pic.twitter.com/k7wipCiZor
— UnderConsideration (@ucllc)
July 19, 2018
Для сравнения – текущая версия интерфейса:
Согласно информации на форуме Google Web Search Help, впервые этот тест
Напомним, что в скором времени Google изменит URL перехода для поиска по картинкам. Новый адрес будет выглядеть так: https://images.Google.com.
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24.07.2018 13:51