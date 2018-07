Англоязычные пользователи заметили , что Google тестирует новое оформление результатов поиска по картинкам.

В новом дизайне изображения выглядят более отделёнными друг от друга, а заголовок и URL картинки видны сразу в результатах поиска.

На днях также был замечен ещё один вариант нового дизайна. В нём фильтры, расположенные в верхней части страницы, имеют не прямоугольную, а овальную форму. При этом они не цветные, а тоже белые.

По клику на изображение оно открывается не внизу экрана, а слева. Кроме того, фон у этого окна белый, а не тёмный, как сейчас.

OMG the Google Image search results page changed, like, drastically. For a brief moment I even thought I had pressed the wrong button somewhere. pic.twitter.com/k7wipCiZor