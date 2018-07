Топ-100 крупнейших сайтов, до сих пор не защищенных HTTPS: в Украине и мире

Как сообщает киберкомпания Cloudflare, более 500 000 сайтов из миллиона крупнейших в мире до сих пор не установили редирект на HTTPS, пишут AIN.UA .

The majority of the Internet’s top 1M most popular sites will show up as “Not Secure” in @GoogleChrome starting July 24th. Make sure your site redirects to #HTTPS, so you don’t have the same problem. @Cloudflare makes it easy! #SecureOnChrome https://t.co/G2a0gi2aM8 pic.twitter.com/r2HWkfRofW

— Cloudflare (@Cloudflare) 23 июля 2018 г.