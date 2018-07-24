Google Chrome начнёт помечать все HTTP-сайты как незащищённые с 24 июля

Начиная с сегодняшнего дня, Google Chrome будет помечать все HTTP-сайты как незащищённые. Это нововведение вступит в силу после выхода Chrome 68, который запланирован на 24 июля.

В браузерах пользователей это будет выглядеть так:

Google уже несколько лет побуждает владельцев сайтов переходить на HTTPS, чтобы обеспечить безопасность интернета в целом. И усилия компании увенчались определённым успехом.

По состоянию на февраль, более 68% Chrome-трафика на Android и Windows являлось защищённым, а 81 из топ-100 веб-сайтов использовали HTTPS по умолчанию.

О том, что со временем Google Chrome начнёт помечать все HTTP-сайты как небезопасные, стало известно в сентябре 2016 года. В январе 2017 года Chrome начал помечать таким образом HTTP-страницы с полями для ввода паролей и данных кредитных карт, а в октябре – все HTTP-страницы, просматриваемые в режиме инкогнито.