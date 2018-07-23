WhatsApp и Facebook Messenger - самые подверженные риску утечки данных приложения

Два популярных мессенджера WhatsApp и Facebook Messenger возглавили ТОП самых небезопасных мобильных приложений с точки зрения сохранности пользовательских данных.

Как следует из исследования аналитической компании Appthority, мессенджеры Facebook и WhatsApp получили по 7 баллов из 10 по риску утечки данных. Это означает, что «приложения получают доступ и/или отправляют корпоративную или идентифицирующую информацию».

Третьим наиболее небезопасным приложением для iOS стала навигационная программа Waze, в то время как на Android это место занял мессенджер Telegram. Для составления своих рейтингов Appthority проанализировала миллионы текущих проверок мобильной безопасности, которые она выполняет для своих корпоративных клиентов.

«Наша цель — помочь командам по безопасности лучше защищать свои данные и сотрудников, а также принимать более обоснованные решения ради сохранения конфиденциальности», — сообщается в пресс-релизе Appthority.

Согласно исследованию, в большинстве приложений, включаемых в черный список, ранее были обнаружены утечки данных или выполнение других подозрительных действий: например, многие сервисы из рейтинга отправляли адресные книги и СМС-сообщения, а также отключали протокол HTTPS.

Чаще всего среди приложений, включаемых компаниями в черный список, оказываются мессенджеры, социальные сети и приложения для знакомств. ТОП приложений, включенных в черный список, возглавили Facebook Messenger, Wickr Me и WhatsApp — для Android; и Facebook Messenger, WhatsApp и Tinder для iOS.

Напомним, после скандала Facebook vs Cambridge Analytica, связанного с массовой утечкой данных пользователей, власти США задумались о вводе новых ограничений на сбор данных для интернет-сервисов.

Законопроект под названием CONSENT Act (сокр. от Customer Online Notification for Stopping Edge-provider Network Transgressions) требует от интернет-сервисов получения явно выраженного согласия пользователей на использование, передачу или продажу любой личной информации, а также их четкого уведомления каждый раз, когда данные собираются, передаются или используются.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб
Судебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривенСудебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривен
Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФТуристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ
За распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмыЗа распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмы
Несколько сотен компьютеров украинских госучреждений были атакованы кибершпионами — ESETНесколько сотен компьютеров украинских госучреждений были атакованы кибершпионами — ESET
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook проектирует спутник Athena для организации интернет-доступаFacebook проектирует спутник Athena для организации интернет-доступа
«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб
Facebook наняла главу отдела разработки чипов из GoogleFacebook наняла главу отдела разработки чипов из Google
Google Search Analytics API теперь может выдавать 25 тыс. рядов данных за разGoogle Search Analytics API теперь может выдавать 25 тыс. рядов данных за раз
Facebook протестирует возможность сохранения «историй»Facebook протестирует возможность сохранения «историй»
Власти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысячВласти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысяч
Mail.ru Group имела расширенный доступ к данным Facebook-пользователей. Сенат требует разобратьсяMail.ru Group имела расширенный доступ к данным Facebook-пользователей. Сенат требует разобраться
CNN узнал о возможной связи Mail.ru со скандалом в FacebookCNN узнал о возможной связи Mail.ru со скандалом в Facebook
Facebook тестирует рекламу с AR в новостной лентеFacebook тестирует рекламу с AR в новостной ленте
Украинские пользователи, обвалившие рейтинг страницы FIFA в Facebook, пожаловались на блокировку аккаунтов
Последние новости
Подгружаем последние новости