WhatsApp и Facebook Messenger - самые подверженные риску утечки данных приложения

Два популярных мессенджера WhatsApp и Facebook Messenger возглавили ТОП самых небезопасных мобильных приложений с точки зрения сохранности пользовательских данных.

Как следует из исследования аналитической компании Appthority, мессенджеры Facebook и WhatsApp получили по 7 баллов из 10 по риску утечки данных. Это означает, что «приложения получают доступ и/или отправляют корпоративную или идентифицирующую информацию».

Третьим наиболее небезопасным приложением для iOS стала навигационная программа Waze, в то время как на Android это место занял мессенджер Telegram. Для составления своих рейтингов Appthority проанализировала миллионы текущих проверок мобильной безопасности, которые она выполняет для своих корпоративных клиентов.

«Наша цель — помочь командам по безопасности лучше защищать свои данные и сотрудников, а также принимать более обоснованные решения ради сохранения конфиденциальности», — сообщается в пресс-релизе Appthority.

Согласно исследованию, в большинстве приложений, включаемых в черный список, ранее были обнаружены утечки данных или выполнение других подозрительных действий: например, многие сервисы из рейтинга отправляли адресные книги и СМС-сообщения, а также отключали протокол HTTPS.

Чаще всего среди приложений, включаемых компаниями в черный список, оказываются мессенджеры, социальные сети и приложения для знакомств. ТОП приложений, включенных в черный список, возглавили Facebook Messenger, Wickr Me и WhatsApp — для Android; и Facebook Messenger, WhatsApp и Tinder для iOS .

Напомним, после скандала Facebook vs Cambridge Analytica, связанного с массовой утечкой данных пользователей, власти США задумались о вводе новых ограничений на сбор данных для интернет-сервисов.

Законопроект под названием CONSENT Act (сокр. от Customer Online Notification for Stopping Edge-provider Network Transgressions) требует от интернет-сервисов получения явно выраженного согласия пользователей на использование, передачу или продажу любой личной информации, а также их четкого уведомления каждый раз, когда данные собираются, передаются или используются.