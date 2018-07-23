Google: для полного запуска mobile-first индекса нужно ещё много сделать

Напомним, что Google официально приступил к более широкому запуску mobile-first индексации в марте этого года, а в мае поисковик начал оповещать вебмастеров о переводе их сайтов на новый тип индексации через Search Console.
Также отметим, что ранее сотрудник Google Гэри Илш неоднократно заявлял, что полный запуск mobile-first индекса будет произведён только тогда, когда компания удостоверится, что это изменение не окажет негативного влияния на качество результатов поиска. Поэтому выкатываться оно будет очень медленно. По словам Илша, запуск может занять вплоть до 5 лет.
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