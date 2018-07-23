Google: для полного запуска mobile-first индекса нужно ещё много сделать

На днях сотрудник Google Джон Мюллер поделился в Twitter свежей информацией по запуску mobile-first индексации.

Один из пользователей сервиса микроблогов спросил Мюллера:

«Есть ли у вас какие-либо предположения о том, сколько времени потребуется, чтобы весь индекс стал mobile-first?».

Мюллер ответил так:

«У нас нет публичного графика для mobile-first индексации, и нам по-прежнему предстоит ещё много работы, прежде чем мы доберёмся до этой точки».

Thanks :). We don't have a public timeline for mobile-first indexing, there's still a *lot* to do until we get there.

— John ?.o(???)o.? (@JohnMu) July 19, 2018

Напомним, что Google официально приступил к более широкому запуску mobile-first индексации в марте этого года, а в мае поисковик начал оповещать вебмастеров о переводе их сайтов на новый тип индексации через Search Console.

Также отметим, что ранее сотрудник Google Гэри Илш неоднократно заявлял, что полный запуск mobile-first индекса будет произведён только тогда, когда компания удостоверится, что это изменение не окажет негативного влияния на качество результатов поиска. Поэтому выкатываться оно будет очень медленно. По словам Илша, запуск может занять вплоть до 5 лет.


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