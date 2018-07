Google: для полного запуска mobile-first индекса нужно ещё много сделать

На днях сотрудник Google Джон Мюллер поделился в Twitter свежей информацией по запуску mobile-first индексации.

Один из пользователей сервиса микроблогов спросил Мюллера:

Мюллер ответил так:

Thanks :). We don't have a public timeline for mobile-first indexing, there's still a *lot* to do until we get there.