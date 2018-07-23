Google: для полного запуска mobile-first индекса нужно ещё много сделать

На днях сотрудник Google Джон Мюллер поделился в Twitter свежей информацией по запуску mobile-first индексации.

Один из пользователей сервиса микроблогов спросил Мюллера:

«Есть ли у вас какие-либо предположения о том, сколько времени потребуется, чтобы весь индекс стал mobile-first?».

Мюллер ответил так:

«У нас нет публичного графика для mobile-first индексации, и нам по-прежнему предстоит ещё много работы, прежде чем мы доберёмся до этой точки».

Thanks :). We don't have a public timeline for mobile-first indexing, there's still a *lot* to do until we get there. — John ?.o(???)o.? (@JohnMu) July 19, 2018

Напомним, что Google официально приступил к более широкому запуску mobile-first индексации в марте этого года, а в мае поисковик начал оповещать вебмастеров о переводе их сайтов на новый тип индексации через Search Console.