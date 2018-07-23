Несколько сотен компьютеров украинских госучреждений были атакованы кибершпионами — ESET

Исследователи компании ESET обнаружили кибершпионскую кампанию, нацеленную на украинские госучреждения. Злоумышленники заражают компьютеры жертв вирусами Quasar RAT, Sobaken и Vermin со схожим исходным кодом, с помощью которых похищают данные и аудиозаписи разговоров с компьютеров жертв, пишут AIN.UA.

Вирусы распространяются посредством фишинговых писем и уже заразили компьютерные сети нескольких сотен жертв из различных госучреждений Украины.

Несколько сотен компьютеров украинских госучреждений были атакованы кибершпионами — ESET

Quasar представляет собой вредоносное ПО с открытым исходным кодом, предназначенное для слежки и хищения данных из зараженной системы. Sobaken — модифицированная версия Quasar, в которой отсутствуют некоторые функции, но исполняемый файл меньшего размера, поэтому его легче скрыть.

Vermin — самый опасный из трех вредоносов. Помимо выполнения стандартных задач, таких как мониторинг происходящего на экране, загрузка файлов, он также содержит набор функций, которые позволяют включать запись звука, похищать пароли и считывать нажатия клавиш.

Примечательно, что вирусы модифицированы таким образом, чтобы работать только при русской или украинской раскладке с IP-адресами в пределах РоSSии или Украины. Если эти условия не соблюдены, вирус самостоятельно удалится.

Специалисты отмечают, что кампания активна по меньшей мере с октября 2015 года. В ESET за активностью хакеров наблюдают с середины 2017 года, а в январе 2018-го о кампании впервые сообщили публично, однако с тех пор ее масштабы только прогрессируют.

Кто стоит за атаками, пока неизвестно: атакующие, не обладая серьезными навыками и не имея доступ к неизвестным уязвимостям нулевого дня, мастерски используют социальную инженерию для незаметного распространения вирусов. «Это подчеркивает необходимость обучения персонала навыкам кибербезопасности, помимо наличия качественного решения в области безопасности», — подводят итог аналитики.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб
Судебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривенСудебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривен
Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФТуристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ
За распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмыЗа распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмы
Facebook наняла главу отдела разработки чипов из GoogleFacebook наняла главу отдела разработки чипов из Google
Блок рекламы


Похожие новости
ESET обнаружил новую кибератаку, нацеленную на госучреждения УкраиныESET обнаружил новую кибератаку, нацеленную на госучреждения Украины
Netflix тестирует план Ultra с поддержкой HDR. Цена для украинских пользователей составит €14,99Netflix тестирует план Ultra с поддержкой HDR. Цена для украинских пользователей составит €14,99
Хакер из Мариуполя майнил криптовалюту с компьютеров пользователей по всему миру
Исследование: половина жителей больших украинских городов хоть раз делала покупки в интернетеИсследование: половина жителей больших украинских городов хоть раз делала покупки в интернете
Google: несколько сайтов на одном IP – это не проблемаGoogle: несколько сайтов на одном IP – это не проблема
Маркет одежды украинских брендов «Всі.Свої» запускает интернет-магазинМаркет одежды украинских брендов «Всі.Свої» запускает интернет-магазин
Facebook: у Cambridge Analytica, возможно, были данные 87 миллионов пользователейFacebook: у Cambridge Analytica, возможно, были данные 87 миллионов пользователей
Три украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана ЛаткиТри украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана Латки
Google: у нас нет кнопки «Reset» для сайтов, попавших под санкцииGoogle: у нас нет кнопки «Reset» для сайтов, попавших под санкции
Google тестирует несколько изображений в блоках с ответамиGoogle тестирует несколько изображений в блоках с ответами
Последние новости
Подгружаем последние новости