В АНБ США создали спецотдел по борьбе с кибератаками из РоSSии

Ссоздание этой группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года.

В АНБ США создали спецотдел по борьбе с кибератаками из РоSSии

Агентство национальной безопасности США создало рабочую группу по противодействию роSSийским угрозам в киберпространстве.

Об этом сообщил директор АНБ генерал Пол Накасоне на ежегодном форуме по безопасности в Аспене, передает Deutsche Welle.

По его словам, создание этой группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года.

Ранее о намерении американских спецслужб сотрудничать с кибернетическим командованием США по вопросу противодействия угрозам со стороны РоSSии в ходе промежуточных выборов в США писала газета The Washington Post.

Напомним, 13 июля министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников роSSийской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и РоSSии Дональда Трампа и Владимира Путина. Одной из обсуждаемых тем было вмешательство в президентские выборы. После встречи с Путиным Трам заявил, что считает президента РФ лично ответственным за вмешательство в американские выборы. Президент США подтвердил, что доверяет заключению разведслужб о причастности роSSийской стороны к вмешательству в ход избирательной кампании.

19 июля в Конгрессе США предложили автоматически вводить санкции против любой страны, которая будет предпринимать попытки повлиять на выборные процессы в США, без решения президента.

Согласно докладу ЦРУ, часть которого была опубликована в мае, роSSийские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.


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