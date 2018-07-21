Alphabet будет раздавать интернет с воздушных шаров в 2019 году

Компания Loon, которая входит в холдинг Alphabet, получила первый заказ на раздачу Wi-Fi через аэростаты в Африке.

Как сообщает «Новое время», уже в 2019 году компания Telkom Kenya совместно с Loon начнет раздавать интернет в Кении.

Представители Loon сказали, что готовы развертывать свою систему воздушных шаров для ускорения доступа к высокоскоростному интернету с Telkom Kenya со следующего года для охвата сельского и пригородного населения. Это станет для Африки первым коммерческим предложением подобного рода.

Отмечается, что эта технология уже использовалась операторами связи США для подключения к интернету более 250 тысяч человек в Пуэрто-Рико после урагана в прошлом году. Loon использует воздушные шары, которые питаются от бортовой панели солнечных батарей, чтобы обеспечить покрытие четвертого поколения (4G) в районах с небольшой плотностью населения. Шары парят на высоте 18 километров над уровнем моря, значительно выше движения самолетов.

Основные города Кении уже охвачены сетями операторов доступа в интернет, однако большая часть сельских районов 45-миллионнной страны пока лишены возможности выхода в глобальную сеть.