YouTube начал показывать хештеги с возможностью поиска над заголовками видео
YouTube
На данный момент эти хештеги отображаются при просмотре видео в веб-версии сервиса, а также в приложении YouTube для Android. На iOS они не показываются. Нажав на хештег, пользователь сможет выполнить поиск в YouTube по другим видео, которые содержат такой же хештег.
Хештег также можно ввести в поисковую строку, чтобы вручную выполнить поиск по таким видео.
Авторы контента могут добавлять хештеги в описание видео. При этом над заголовком Google покажет только три первых из них. Их также можно добавлять прямо в заголовок.
При использовании хештегов нужно соблюдать соответствующие
Хештеги начали появляться над заголовками видео в последние несколько дней. Они будут автоматически добавлены к ранее загруженным видео, у которых есть хештеги в описании.
В каком масштабе и в каких странах запущено это изменение, пока неизвестно. В YouTube.ua над заголовками видео такие хештеги отсутствуют, при этом они отображаются в описаниях и заголовках.
Напомним, что ранее в этом месяце YouTube приступил к запуску
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