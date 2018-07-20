YouTube начал показывать хештеги с возможностью поиска над заголовками видео

YouTube начал показывать над заголовками видео хештеги, с помощью которых пользователи могут быстро находить другие ролики на определённую тему.

На данный момент эти хештеги отображаются при просмотре видео в веб-версии сервиса, а также в приложении YouTube для Android. На iOS они не показываются. Нажав на хештег, пользователь сможет выполнить поиск в YouTube по другим видео, которые содержат такой же хештег.

Хештег также можно ввести в поисковую строку, чтобы вручную выполнить поиск по таким видео.

Авторы контента могут добавлять хештеги в описание видео. При этом над заголовком Google покажет только три первых из них. Их также можно добавлять прямо в заголовок.

При использовании хештегов нужно соблюдать соответствующие правила YouTube. В частности, не использовать пробелы, избегать слишком большого количества хештегов (если их число превысит 15, то Google отклонит все), а также избегать дискриминации, оскорблений и выражений сексуального характера.

Хештеги начали появляться над заголовками видео в последние несколько дней. Они будут автоматически добавлены к ранее загруженным видео, у которых есть хештеги в описании.

В каком масштабе и в каких странах запущено это изменение, пока неизвестно. В YouTube.ua над заголовками видео такие хештеги отсутствуют, при этом они отображаются в описаниях и заголовках.

Напомним, что ранее в этом месяце YouTube приступил к запуску нового инструмента, с помощью которого авторы смогут находить копии своих видео на других каналах.


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