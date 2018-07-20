Тролли вывели Трампа в топ поисковой выдачи Google по запросу «идиот»

Пользователи в США, недовольные недавними действиями Дональда Трампа, вывели фотографии президента в топ Google Image Search по запросу «idiot». Для этого они использовали технику, известную как «Googlebombing».

В последнем эксплойте несколько постов на Reddit с фотографиями Трампа и словом «идиот», получили тысячи «лайков», которые Google использует в качестве сигнала ранжирования. Освещение этой истории в таких крупных изданиях, как Guardian, Fortune и The Hill, также способствовало высокому ранжированию этих изображений в результатах поиска.

Googlebombing как техника манипулирования результатами поиска имеет длинную историю. Один из самых известных случаев её использования имел место в декабре 2003 года, когда по запросу «miserable failure» («досадная ошибка») в топе поисковой выдачи выводилась официальная биография бывшего президента США Джорджа Буша. Это стало результатом масштабной кампании, организаторы которой призывали вебмастеров по всему миру ставить ссылки на страницу биографии на сайте whitehouse.gov со словами «miserable failure» в анкорном тексте.

В 2005 году Google опубликовал официальный комментарий касательно Googlebombing:

«Результаты поиска Google генерируются компьютерными программами, которые ранжируют веб-страницы по большей части путём проверки числа и относительной популярности тех сайтов, которые на них ссылаются. Однако, используя практику под названием Googlebombing, «шутники» могут вызывать показ странных результатов.

Мы не оправдываем эту практику или любые другие действия, направленные на то, чтобы повлиять на целостность наших результатов поиска, но мы также не хотим вручную менять свои результаты, чтобы предотвратить такие ситуации. Шутки, подобные этим, могут мешать некоторым пользователям, но они не влияют на общее качество нашей поисковой системы, чья объективность неизменно остаётся основной нашей миссии».

В настоящее время Google довольно быстро устраняет эти «шутки» алгоритмически, так что такие результаты не сохраняются надолго в поисковой выдаче. Но возможности для манипуляций по-прежнему существуют.


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