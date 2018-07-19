Google тестирует новую вкладку «Location» на панели знаний для отелей
Google тестирует новую вкладку «Location» на панели выдачи Сети знаний для отелей. С её помощью пользователи смогут узнать, что находится в окрестностях выбранной ими гостиницы. Нововведение
При выборе отеля пользователей зачастую интересует, какие развлечения и интересные места есть поблизости с ним. Всю эту информацию можно будет найти на новой вкладке.
Вкладка «Location» включает три подраздела: «Highlights», «Top Sights» и «Getting Around».
На вкладке «Highlights» можно посмотреть так называемый «location score» (оценку местоположения), который зависит от того, насколько отель удалён от местных достопримечательностей, общественного транспорта и аэропортов.
На вкладке «Top Sights» Google показывает карусель с основными городскими достопримечательностями с указанием расстояния от отеля, а также рейтингов и отзывов.
Наконец, в подразделе «Getting Around» содержится информация об остановках общественного транспорта, расположенных рядом с отелем.
Тестирование новой вкладки проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что сейчас Google также экспериментирует с показом графика цен по отелю в результатах поиска.
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