Судебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривен

ЦОД можно будет транспортировать на грузовике — его параметры соответствуют стандартным габаритам 40-футового контейнера (12,2 метра в длину, 2,4 метра в ширину и 2,9 метра в высоту). В нем должно быть не менее двух модулей и 16 шкафов, для которых еще предстоит закупить оборудование. По словам участников рынка, компоненты для каждой стойки обойдутся примерно в $200 000 — $300 000. В мире такие подобные конструкции выпускают, например, китайская Huawei и американская IBM, пишут AIN.UA.

Судебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривен

За тендер борются три компании: «Амирта Комплексные решения» (поставляла конференц-систему для ВР за 12 млн), «НПП Энглер» (выполняла образовательные госзаказы) и ООО «Айти-Солюшнс» (выиграла 2 тендера на 28 млн для Секретариата Кабмина). Победителя выберут в конце августа.


Михаил Сапитон, AIN


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