Биткойн подскочил на 10%, превысив $7000
Курс биткойна во вторник подскочил на 10%, что стало максимальным дневным приростом с 12 апреля.
Об этом сообщает
В результате он преодолел психологически важную отметку в $7000. Кроме того, цена криптовалюты поднялась выше среднего значения за последние 50 дней, что также рассматривается рынком как важный позитивный индикатор.
Биткойн зафиксировал подъем по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило также с апреля.
Криптовалюта торгуется утром в среду в районе $7459,15, по данным CoinDesk.
Британский Совет по финансовой стабильности (FSB) во вторник заявил, что криптовалюты «не создают существенных рисков для глобальной финансовой стабильности в настоящее время».
Курс Ether во вторник увеличился на 6,5%, Litecoin — на 7%.
Июльские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подорожали на 10% — до $7332,5. Цена июльских фьючерсов на CME выросла на 9,5% — до $7305.
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18.07.2018 14:35