Биткойн подскочил на 10%, превысив $7000

Курс биткойна во вторник подскочил на 10%, что стало максимальным дневным приростом с 12 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на MarketWatch.

В результате он преодолел психологически важную отметку в $7000. Кроме того, цена криптовалюты поднялась выше среднего значения за последние 50 дней, что также рассматривается рынком как важный позитивный индикатор.

Биткойн зафиксировал подъем по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило также с апреля.

Криптовалюта торгуется утром в среду в районе $7459,15, по данным CoinDesk.

Британский Совет по финансовой стабильности (FSB) во вторник заявил, что криптовалюты «не создают существенных рисков для глобальной финансовой стабильности в настоящее время».

Курс Ether во вторник увеличился на 6,5%, Litecoin — на 7%.

Июльские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подорожали на 10% — до $7332,5. Цена июльских фьючерсов на CME выросла на 9,5% — до $7305.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Instagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимныInstagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимны
Стартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и TrelloСтартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и Trello
В Германии заявили о кибератаках роSSийских хакеров на СМИ и научную организациюВ Германии заявили о кибератаках роSSийских хакеров на СМИ и научную организацию
Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФТуристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ
Власти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысячВласти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысяч
Блок рекламы


Похожие новости
Обменник биткойнов Youbit закрывается после второй атаки хакеровОбменник биткойнов Youbit закрывается после второй атаки хакеров
Цена биткоина превысила $7000
Цена биткойна впервые превысила $3000
Магазин Microsoft Store отказался от биткойновМагазин Microsoft Store отказался от биткойнов
Выручка Google в III квартале 2015 достигла $18,7 млрд, превысив ожидания рынка
Правительство Острова Мэн: "Мы станем раем для биткойн-компаний"
Первую в Чили биткойн-биржку поддержало местное правительствоПервую в Чили биткойн-биржку поддержало местное правительство
Физические биткойны Denarium разлетаются как пирожкиФизические биткойны Denarium разлетаются как пирожки
Американцы полетят на Остров Свободы за биткойныАмериканцы полетят на Остров Свободы за биткойны
Биткойн станет валютой нового микрогосударства?Биткойн станет валютой нового микрогосударства?
Последние новости
Подгружаем последние новости