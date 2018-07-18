«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб

«Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Нужно ездить на метро и троллейбусе, а теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте», — говорится в описании мероприятия, пишут AIN.UA.

«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб

Пользователи активно принимают участие в обсуждениях, комментируют и рекомендуют мероприятие своим друзьям, сочиняют шутки и мемы на тему подорожания проезда в столице. Новые посты появляются один за другим с интервалом в несколько минут.

«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб
«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб
«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб

Стоимость участия в мероприятии не указана, однако на его финансирование организаторы собирают пожертвования — 8 грн. Ровно столько отныне берут за проезд в столичных автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.

«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб

По словам организатора Дмитрия Косинского, мероприятие было опубликовано вчера и получило значительный органический охват. С тех пор на ивент откликнулось более 8000 пользователей.

Пока флешмоб только набирает обороты и, возможно, перерастет в реальное мероприятие, как это было с «Фестивалем паники и истерики». Фестиваль в итоге состоялся и собрал немало народу в Киеве.


Майя Яровая, AIN


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