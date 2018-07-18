Google изменит URL перехода для поиска по картинкам

Google сообщил, что в ближайшие месяцы изменит URL перехода (referral URL) для поиска по картинкам. Новый адрес будет выглядеть так: https://images.Google.com.

URL-ы перехода регистрируются многими программами веб-аналитики, включая Google Analytics. Их отслеживание помогает узнать, откуда на сайт поступает трафик. Ранее вебмастерам и маркетологам было непросто отделить трафик из Image Search от другого поискового трафика Google. Чтобы облегчить им эту задачу, Google изменит referrer.

«Благодаря этому изменению системы веб-аналитики смогут лучше понимать, какой трафик поступает на сайт из поиска по картинкам Google. Google Analytics уже подготовлен к этому изменению, поэтому при использовании этой системы дополнительно ничего делать не нужно», — говорится в блоге Google для вебмастеров.

На отчётах Search Console изменение URL не отразится.

Точную дату запуска этого обновления в Google не уточнили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Instagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимныInstagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимны
Стартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и TrelloСтартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и Trello
В Германии заявили о кибератаках роSSийских хакеров на СМИ и научную организациюВ Германии заявили о кибератаках роSSийских хакеров на СМИ и научную организацию
Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФТуристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ
Власти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысячВласти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысяч
Блок рекламы


Похожие новости
Google стал чаще показывать превью изображений в результатах мобильного поискаGoogle стал чаще показывать превью изображений в результатах мобильного поиска
Facebook наняла главу отдела разработки чипов из GoogleFacebook наняла главу отдела разработки чипов из Google
Google Search Analytics API теперь может выдавать 25 тыс. рядов данных за разGoogle Search Analytics API теперь может выдавать 25 тыс. рядов данных за раз
Google Мой бизнес позволил добавлять кнопку звонка в записи в поискеGoogle Мой бизнес позволил добавлять кнопку звонка в записи в поиске
Google запустил партнёрскую программу для аналитических сервисовGoogle запустил партнёрскую программу для аналитических сервисов
Google показывает блок «Пользователи также ищут» и в рекламной выдачеGoogle показывает блок «Пользователи также ищут» и в рекламной выдаче
Google Ads добавил новый показатель для целевых страниц – Mobile Speed ScoreGoogle Ads добавил новый показатель для целевых страниц – Mobile Speed Score
В Google Ads появится новый тип кампаний – Hotel CampaignsВ Google Ads появится новый тип кампаний – Hotel Campaigns
YouTube запускает инструмент для поиска копий видеоYouTube запускает инструмент для поиска копий видео
Google: использование метатега Refresh может привести к индексации не того контентаGoogle: использование метатега Refresh может привести к индексации не того контента
Последние новости
Подгружаем последние новости