Google изменит URL перехода для поиска по картинкам

Google сообщил, что в ближайшие месяцы изменит URL перехода (referral URL) для поиска по картинкам. Новый адрес будет выглядеть так: https://images.Google.com.

URL-ы перехода регистрируются многими программами веб-аналитики, включая Google Analytics. Их отслеживание помогает узнать, откуда на сайт поступает трафик. Ранее вебмастерам и маркетологам было непросто отделить трафик из Image Search от другого поискового трафика Google . Чтобы облегчить им эту задачу, Google изменит referrer.

«Благодаря этому изменению системы веб-аналитики смогут лучше понимать, какой трафик поступает на сайт из поиска по картинкам Google . Google Analytics уже подготовлен к этому изменению, поэтому при использовании этой системы дополнительно ничего делать не нужно», — говорится в блоге Google для вебмастеров.

На отчётах Search Console изменение URL не отразится.