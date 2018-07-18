Google изменит URL перехода для поиска по картинкам
Google сообщил, что в ближайшие месяцы изменит URL перехода (referral URL) для поиска по картинкам. Новый адрес будет выглядеть так: https://images.Google.com.
URL-ы перехода регистрируются многими программами веб-аналитики, включая Google Analytics. Их отслеживание помогает узнать, откуда на сайт поступает трафик. Ранее вебмастерам и маркетологам было непросто отделить трафик из Image Search от другого поискового трафика Google. Чтобы облегчить им эту задачу, Google изменит referrer.
«Благодаря этому изменению системы веб-аналитики смогут лучше понимать, какой трафик поступает на сайт из поиска по картинкам Google. Google Analytics уже подготовлен к этому изменению, поэтому при использовании этой системы дополнительно ничего делать не нужно», — говорится в блоге Google для вебмастеров.
На отчётах Search Console изменение URL не отразится.
Точную дату запуска этого обновления в Google не уточнили.
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