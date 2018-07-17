Инвестиционная компания Digital Future профинансировала украинский сервис улучшения качества фото Let’s Enhance
Инвестиционная компания Digital Future вложилась в украинский стартап Let’s Enhance. Об этом AIN.UA сообщили в фонде. Сумма сделки не разглашается. Как правило, Digital Future инвестирует $50 000-100 000 на ранней посевной стадии или $200 000-400 000 — на более поздней. Ранее Let’s Enhance также прошел в программу Techstars Лондон и получит от акселератора $120 000. Больше инвестиций стартап пока не привлекал, пишут
Напомним, Let’s Enhance — платформа по обработке изображений с помощью нейросетей, которая позволяет увеличить разрешение картинок в четыре раза, восстанавливая детали и повышая их четкость. Проект был запущен в ноябре 2017 года Владиславом Пранскевичусом, Софией Швец и Александром Савсуненко (ушел из проекта). По данным Let’s Enhance, с момента запуска сервисом воспользовались около 50 000 пользователей.
На сегодня команда работает над b2b-решением. На его запуск и потратят часть привлеченных денег. Также, по словам Софии Швец, в планах расширение команды разработки и маркетинговые активности.
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17.07.2018 12:35