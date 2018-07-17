Инвестиционная компания Digital Future профинансировала украинский сервис улучшения качества фото Let’s Enhance

Инвестиционная компания Digital Future вложилась в украинский стартап Let’s Enhance. Об этом AIN.UA сообщили в фонде. Сумма сделки не разглашается. Как правило, Digital Future инвестирует $50 000-100 000 на ранней посевной стадии или $200 000-400 000 — на более поздней. Ранее Let’s Enhance также прошел в программу Techstars Лондон и получит от акселератора $120 000. Больше инвестиций стартап пока не привлекал, пишут AIN.UA.

Напомним, Let’s Enhance — платформа по обработке изображений с помощью нейросетей, которая позволяет увеличить разрешение картинок в четыре раза, восстанавливая детали и повышая их четкость. Проект был запущен в ноябре 2017 года Владиславом Пранскевичусом, Софией Швец и Александром Савсуненко (ушел из проекта). По данным Let’s Enhance, с момента запуска сервисом воспользовались около 50 000 пользователей.

На сегодня команда работает над b2b-решением. На его запуск и потратят часть привлеченных денег. Также, по словам Софии Швец, в планах расширение команды разработки и маркетинговые активности.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Instagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимныInstagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимны
СБУ и "Антонов" подписали меморандум об обмене данными о кибератакахСБУ и "Антонов" подписали меморандум об обмене данными о кибератаках
Mail.ru Group имела расширенный доступ к данным Facebook-пользователей. Сенат требует разобратьсяMail.ru Group имела расширенный доступ к данным Facebook-пользователей. Сенат требует разобраться
Украина опустилась на 58 место в мировом рейтинге скорости интернета
Стартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и TrelloСтартап Monday.com привлек $50 млн при оценке в $500 млн. Он конкурирует с Asana и Trello
Блок рекламы


Похожие новости
Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФТуристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ
Google запустил партнёрскую программу для аналитических сервисовGoogle запустил партнёрскую программу для аналитических сервисов
Криптовалютный сервис MyEtherWallet атаковали из-за уязвимости в Hola VPN
Из сервиса Timehop утекли данные 21 млн пользователей. Переписка и фото не пострадалиИз сервиса Timehop утекли данные 21 млн пользователей. Переписка и фото не пострадали
Facebook предоставлял доступ к данным пользователей 52 компаниямFacebook предоставлял доступ к данным пользователей 52 компаниям
Фотохостинг 500px закрыл свой маркетплейс и прекратил поддержку Creative Commons
Google Speed Update будет учитывать даже мелкие улучшения скорости загрузкиGoogle Speed Update будет учитывать даже мелкие улучшения скорости загрузки
Покупка Instagram — самая умная вещь, которую делал Facebook. Сервис уже стоит $100 млрд
Google вывел из беты сервис для создания бизнес-приложений App MakerGoogle вывел из беты сервис для создания бизнес-приложений App Maker
«Завтра с таким могут прийти в Украине»: роSSийская компания хочет заблокировать «Розетку», ссылаясь на законы РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости