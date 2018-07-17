Google стал чаще показывать превью изображений в результатах мобильного поиска

Инструмент мониторинга SERP RankRanger зафиксировал значительное увеличение количества превью изображений, показываемых в результатах мобильного поиска. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Скачок произошёл 13 июля. Теперь превью картинок отображаются на 44,5% всех мобильных страниц. Ранее этот показатель составлял 15,7%. Таким образом, он вырос на 183%. Этот тренд сохраняется уже несколько дней.

Предыдущий скачок в этой метрике был зафиксирован в сентябре 2016 года, когда доля сниппетов с картинками возросла с 1% до 10%.

В RankRanger также поделились списком ключевых слов для США , по которым до 12 июля не выводились картинки, а теперь выводятся: