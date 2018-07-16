Facebook наняла главу отдела разработки чипов из Google

Facebook наняла главу отдела разработки чипов из Google

Facebook ещё раз продемонстрировала, что, как и Apple, Google и Amazon, серьёзно настроена на создание собственных полупроводников. Социальный гигант принял на должность вице-президента Шахрияра Рабии (Shahriar Rabii). Ранее он работал в Google, где возглавлял разработку чипов для устройств компании, в том числе сопроцессора Visual Core для смартфонов Pixel. В Facebook он встал под руководство Эндрю Босворта (Andrew Bosworth), главы отдела виртуальной и дополненной реальности. Представители обеих компаний новость никак не прокомментировали.

Google разрабатывает всё больше чипов для своих новых устройств. В этом году поисковый гигант планирует выпустить новые смартфоны Pixel с улучшенными камерами. Более крупная модель, предположительно, будет иметь безрамочный дизайн.

В последнее время технологические компании стараются обеспечивать себя полупроводниками самостоятельно, а не закупать их у таких производителей, как Intel и Qualcomm. Apple начала выпускать собственные процессоры для iPhone и iPad ещё в 2010 году, а также создала целый ряд чипов для управления Bluetooth, фотографирования и выполнения задач на базе машинного обучения. К 2020 году купертинский гигант хочет начать выпускать компьютеры Mac с собственными центральными процессорами.

Facebook наняла главу отдела разработки чипов из Google

Такие подразделения Facebook, как Oculus и Building 8, разрабатывают несколько устройств. В этом году компания выпустила самостоятельный шлем виртуальной реальности Oculus Go с мобильным чипом Qualcomm. Также социальный гигант работает над первыми устройствами под брендом Facebook: серией «умных» колонок с большими сенсорными экранами, которые можно использовать для видеосвязи.

Последующие поколения этих устройств могут быть усовершенствованы благодаря собственным процессорам. С последними Facebook сможет лучше контролировать разработку и интегрировать аппаратные и программные продукты. Также такие чипы могут помочь компании в области искусственного интеллекта.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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