Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ

Сервис для заказа гостиничных номеров или жилищ Booking.com приостановил работу в Крыму. В поиске не отображаются заведения, при переходе со сторонних ссылок высвечивается баннер «невозможно забронировать проживание с целью отдыха». Также прекратился сбор оценок от пользователей, пишут AIN.UA.

Одной из первых пожаловалась на прекращение работы сервиса владелица хостела Sudak. По ее словам, в своем ответе представители Booking.com сослались на европейские торговые санкции против Крыма и указали, что заказать жилье все еще могут бизнес-путешественники.

Booking.com — европейская компания и зарегистрирована в Нидерландах, поэтому обязана соблюдать запрет на предоставление туристических услуг на полуострове. Впервые их приняли еще в июле 2014 года, а в последний раз продлили до 23 июня 2019 года.

Согласно этим санкциям, компании не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму.

Редакция AIN.UA обратилась за комментариями к Booking.com однако не получила ответа на момент написания материала.

В то же время удалось обнаружить, что сервис не полностью скрыл из поиска крымские отели, гостиницы и апартаменты. Некоторые были «добавлены недавно», другие просто остались доступны для бронирования. Еще одна лазейка для туристического пользования — поиск по названиям мест в Google. Ссылки из поисковика беспрепятственно открывают профили заведений на Booking.com.

Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ

Карта доступных мест Ялты в «туристическом режиме»

Также стоит учитывать, что на бронирование «по работе» не наложены никакие ограничения — в поиске показаны все варианты жилья. По правилам сервиса, такой тип заказа почти не отличается от обычного, но в топе рекомендаций оказываются места с хорошим Wi-Fi и бесплатной парковкой.

Туристический сервис Booking.com прекратил работу в Крыму. Это объяснили санкциями против РФ

Выбор заведений при «деловой» поездке

Ранее, в мае 2017 года, сервис исправлял информацию о территориальной принадлежности Крыма. Тогда Booking.com получил уведомление от прокураторы Автономной Республики Крым (находится в Киеве) и стал отображать объекты недвижимости как украинские. Но только не для пользователей из РФ — в приписке о населенном пункте они видели лишь статус «Крым», без указания страны. Также заявлялось о принятии других мер, предотвращающих бронирование поездок в туристических целях.


Михаил Сапитон, AIN


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