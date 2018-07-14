Google Мой бизнес позволил добавлять кнопку звонка в записи в поиске
Google Мой бизнес
Google Posts adds a "Call Now" option with the ability to insert a phone number directly in the post.
pic.twitter.com/iH51JfTV6r
— Colan Nielsen (@ColanNielsen)
July 12, 2018
При нажатии на кнопку будет начат звонок на основной номер телефона, указанный в профиле Мой бизнес. При этом изменить этот номер нельзя, то есть отслеживать звонки не получится.
По наблюдениям западных маркетологов, новая функция доступна компаниям во всех бизнес-категориях.
Специалист по локальному бизнесу Джой Хоукинс (Joy Hawkins) также отметила в Twitter, что после нажатия на кнопку «Позвонить» Google просит пользователя оставить отзыв о компании.
Google prompts you to leave a review after clicking the new call button on Posts.
https://t.co/c48NH5mhpo pic.twitter.com/TCmUD0iEym
— Joy Hawkins (@JoyanneHawkins)
July 12, 2018
Напомним, что добавлять CTA-кнопки в записи, создаваемые через Google Мой бизнес, можно было и раньше. Но кнопки звонка среди них не было.
Владельцы бизнеса также могут предложить пользователям подписаться на рассылку, оформить бронь, купить товар или просмотреть специальное предложение.
Создавать записи могут все подтверждённые в Google Мой бизнес компании. Подробнее об этой функции можно почитать в
Напомним, что в июне Google тестировал новые варианты оформления таких записей на странице компании.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
13.07.2018 14:15