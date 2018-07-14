Google Мой бизнес позволил добавлять кнопку звонка в записи в поиске

Google Мой бизнес позволил пользователям добавлять кнопку «Call Now» («Позвонить») в записи, публикуемые на странице компании в поиске и на Картах.

Google Posts adds a "Call Now" option with the ability to insert a phone number directly in the post. pic.twitter.com/iH51JfTV6r

— Colan Nielsen (@ColanNielsen) July 12, 2018

При нажатии на кнопку будет начат звонок на основной номер телефона, указанный в профиле Мой бизнес. При этом изменить этот номер нельзя, то есть отслеживать звонки не получится.

По наблюдениям западных маркетологов, новая функция доступна компаниям во всех бизнес-категориях.

Специалист по локальному бизнесу Джой Хоукинс (Joy Hawkins) также отметила в Twitter, что после нажатия на кнопку «Позвонить» Google просит пользователя оставить отзыв о компании.

Google prompts you to leave a review after clicking the new call button on Posts. https://t.co/c48NH5mhpo pic.twitter.com/TCmUD0iEym

— Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) July 12, 2018

Напомним, что добавлять CTA-кнопки в записи, создаваемые через Google Мой бизнес, можно было и раньше. Но кнопки звонка среди них не было.

Владельцы бизнеса также могут предложить пользователям подписаться на рассылку, оформить бронь, купить товар или просмотреть специальное предложение.

Создавать записи могут все подтверждённые в Google Мой бизнес компании. Подробнее об этой функции можно почитать в Справке.

Напомним, что в июне Google тестировал новые варианты оформления таких записей на странице компании.


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