Google Мой бизнес позволил добавлять кнопку звонка в записи в поиске

Google Мой бизнес позволил пользователям добавлять кнопку «Call Now» («Позвонить») в записи, публикуемые на странице компании в поиске и на Картах.

Google Posts adds a "Call Now" option with the ability to insert a phone number directly in the post. pic.twitter.com/iH51JfTV6r — Colan Nielsen (@ColanNielsen) July 12, 2018

При нажатии на кнопку будет начат звонок на основной номер телефона, указанный в профиле Мой бизнес. При этом изменить этот номер нельзя, то есть отслеживать звонки не получится.

По наблюдениям западных маркетологов, новая функция доступна компаниям во всех бизнес-категориях.

Специалист по локальному бизнесу Джой Хоукинс (Joy Hawkins) также отметила в Twitter , что после нажатия на кнопку «Позвонить» Google просит пользователя оставить отзыв о компании.

Google prompts you to leave a review after clicking the new call button on Posts. https://t.co/c48NH5mhpo pic.twitter.com/TCmUD0iEym — Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) July 12, 2018

Напомним, что добавлять CTA-кнопки в записи, создаваемые через Google Мой бизнес, можно было и раньше. Но кнопки звонка среди них не было.

Владельцы бизнеса также могут предложить пользователям подписаться на рассылку, оформить бронь, купить товар или просмотреть специальное предложение.

Создавать записи могут все подтверждённые в Google Мой бизнес компании. Подробнее об этой функции можно почитать в Справке .