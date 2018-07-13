Facebook протестирует возможность сохранения «историй»

Facebook сообщил , что планирует протестировать новую функцию Highlights, с помощью которой пользователи смогут сохранять понравившиеся «истории» в свои профили.

«Пользователи рассказали нам, что хотели бы получить возможность сохранения «историй», которые важны для них. В скором времени мы начнём тестировать эту функцию», — заявил представитель соцсети.

Сохранённые истории будут отображаться в виде горизонтального блока Highlights в профиле. Пользователи смогут кастомизировать Highlights, добавив название и главное фото.

Напомним, что Facebook запустил «истории» – аналог Instagram Stories – для всех пользователей в марте 2017 года. В августе того же года в приложениях соцсети появилась возможность публиковать Live Stories, а в октябре Facebook запустил этот формат для публичных страниц.

В Instagram возможность сохранения «историй» появилась в 2016 году.