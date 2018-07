Google показывает блок «Пользователи также ищут» и в рекламной выдаче

На этой неделе отдельные маркетологи в США заметили , что Google показывает блок «Пользователи также ищут» (People also search) не только в органических, но и в платных результатах поиска.

Этот блок появляется после того, как пользователь кликает на рекламное объявление, а после этого возвращается на страницу выдачи.

Как выяснилось, хотя многие маркетологи не видели раньше этого нововведения, Google начал показывать эти подсказки в рекламной выдаче на мобильных устройствах ещё в сентябре 2017 года. А в мае компания расширила это обновление на десктопный поиск.

Судя по твиту Джули Баккини (Julie Bacchini), иногда этот блок также может включать конкурентные запросы:

First time I am seeing this phenomenon — click on ad and if I go back to the SERP screen, it pops in this "people also search for" suggestion box. #ppcchat pic.twitter.com/KpUVXbHSxZ