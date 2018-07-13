Google показывает блок «Пользователи также ищут» и в рекламной выдаче

На этой неделе отдельные маркетологи в США заметили, что Google показывает блок «Пользователи также ищут» (People also search) не только в органических, но и в платных результатах поиска.

Этот блок появляется после того, как пользователь кликает на рекламное объявление, а после этого возвращается на страницу выдачи.

Как выяснилось, хотя многие маркетологи не видели раньше этого нововведения, Google начал показывать эти подсказки в рекламной выдаче на мобильных устройствах ещё в сентябре 2017 года. А в мае компания расширила это обновление на десктопный поиск.

Судя по твиту Джули Баккини (Julie Bacchini), иногда этот блок также может включать конкурентные запросы:

First time I am seeing this phenomenon — click on ad and if I go back to the SERP screen, it pops in this "people also search for" suggestion box.#ppcchat pic.twitter.com/KpUVXbHSxZ

— Julie F Bacchini (@NeptuneMoon) July 11, 2018

Органический блок «Пользователи также ищут», позволяющий уточнить запрос, был запущен несколько лет назад. Обычно он отображается внизу SERP и также появляется в органических результатах, когда пользователь после перехода по ссылке возвращается в поисковую выдачу или наводит курсор на сниппет, но сразу по нему не кликает.

Согласно Search Engine Land, рекламодатели восприняли добавление органического блока в платную выдачу в основном отрицательно. Помимо упоминания конкурентов, он выглядит как расширение объявления и отвлекает внимание пользователей от других объявлений на странице.


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