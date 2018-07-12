В Google Ads появится новый тип кампаний – Hotel Campaigns

Google анонсировал запуск нового типа кампаний в Google Ads (бывший Google AdWords) – Hotel Campaigns.

Кампании для рекламы гостиниц станут результатом интеграции платформы Hotel Ads в Google Ads.

В последние годы Hotel Ads были запущены в более чем 150 странах мира и начали появляться не только на Картах, но и в основной выдаче Google . На данный момент они достигли той точки, когда управление ими с отдельной платформы стало неудобно рекламодателям и Google решил интегрировать эту функциональность в AdWords.

Hotel Campaigns будут запущены в формате открытой беты позже в этом году. Они будут предлагать рекламодателям следующие возможности:

Группы гостиниц . Объединение отелей по важным атрибутам, таким как бренд и класс;

. Объединение отелей по важным атрибутам, таким как бренд и класс; Надёжный контроль ставок . Оптимизация ставок по параметрам, уникальным для конкретного отеля;

. Оптимизация ставок по параметрам, уникальным для конкретного отеля; Интеллектуальное назначение ставок . Максимизация бронирования на основании целевого ROI с использованием машинного обучения.

. Максимизация бронирования на основании целевого ROI с использованием машинного обучения. Расширенная отчётность.

Новый тип кампаний сейчас тестируется с несколькими партнёрами.

Кроме того, в Google Ads появится новый Hotel Center, который позволит упростить управление фидами гостиничных цен. Его запуск будет осуществляться постепенно. В конечном итоге, он полностью заменит существующий Hotel Ads Center, реализованный на отдельной платформе.