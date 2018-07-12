В Google Ads появится новый тип кампаний – Hotel Campaigns

Google анонсировал запуск нового типа кампаний в Google Ads (бывший Google AdWords) – Hotel Campaigns.

Кампании для рекламы гостиниц станут результатом интеграции платформы Hotel Ads в Google Ads.

В последние годы Hotel Ads были запущены в более чем 150 странах мира и начали появляться не только на Картах, но и в основной выдаче Google. На данный момент они достигли той точки, когда управление ими с отдельной платформы стало неудобно рекламодателям и Google решил интегрировать эту функциональность в AdWords.

Hotel Campaigns будут запущены в формате открытой беты позже в этом году. Они будут предлагать рекламодателям следующие возможности:

  • Группы гостиниц. Объединение отелей по важным атрибутам, таким как бренд и класс;
  • Надёжный контроль ставок. Оптимизация ставок по параметрам, уникальным для конкретного отеля;
  • Интеллектуальное назначение ставок. Максимизация бронирования на основании целевого ROI с использованием машинного обучения.
  • Расширенная отчётность.

Новый тип кампаний сейчас тестируется с несколькими партнёрами.

Кроме того, в Google Ads появится новый Hotel Center, который позволит упростить управление фидами гостиничных цен. Его запуск будет осуществляться постепенно. В конечном итоге, он полностью заменит существующий Hotel Ads Center, реализованный на отдельной платформе.

Напомним, что AdWords будет переименован в Google Ads 24 июля. О ребрендинге рекламных сервисов Google стало известно в июне.


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