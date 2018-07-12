Власти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысяч

Британское управление комиссара по вопросам информации оштрафовало Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов ($663,850) за утечку данных 87 млн пользователей, к которой была причастна компания Cambridge Analytica. Штраф небольшой (столько компания зарабатывает меньше чем за 10 минут), но символичный.

Комиссар по информации Великобритании Элизабет Денхам (Elizabeth Denham) заявила, что Facebook нарушил закон, не обеспечив защиту личной информации пользователей и оказавшись непрозрачным в вопросах использования этих данных третьими лицами.

В компании не отрицают свою вину.

«Как мы уже говорили ранее, нам следовало бы более внимательно отнестись к расследованию претензий к Cambridge Analytica и принять меры в 2015 году», — заявила директор по конфиденциальности Facebook Эрин Иган (Erin Egan).

500 тысяч фунтов стерлингов – это максимально допустимый штраф по Закону о защите данных, в нарушении которого обвиняется Facebook. В мае на смену этому акту пришёл Общий регламент по защите данных в ЕС (GDPR), согласно которому штрафы за утечку данных могут достигать 4% от мировой выручки компании. Однако Facebook под этот регламент не подпадает, поскольку нарушение имело место до того, как он вступил в силу.

Напомним, что в мае глава Facebook Марк Цукерберг давал показания по инциденту с Cambridge Analytica перед членами Европейского парламента. Слушание, которое изначально планировалась как закрытое, транслировалось в прямом эфире. Компания пообещала внести изменения в свои политики до выборов, которые пройдут в следующем году.