Instagram запустил Collection Ads для всех рекламодателей

Instagram объявил о запуске рекламного формата Collection Ads для всех рекламодателей.

Collection Ads представляют собой прокручиваемую карусель, состоящую из нескольких фотографий или видео товара. В элементы карусели также можно добавить ссылки на сайт компании или страницы товара, чтобы повысить продажи.

Этот формат был запущен в феврале, но для ограниченного числа рекламодателей. Теперь доступ к нему получат все компании.

Соцсеть также сообщила, что к началу праздничного сезона, который стартует в октябре, откроет всем ecommerce-брендам доступ к инструменту Shopping on Instagram. Компании смогут добавлять в свои Stories кликабельную иконку в виде корзины, при нажатии на которую пользователи увидят информацию о товаре и смогут совершить покупку.

Эта функция была анонсирована в прошлом месяце и на данный момент доступна только для избранных рекламодателей.

Напомним, что в феврале Instagram запустил объявления в формате карусели для Stories (Carousel Ads for Instagram Stories).