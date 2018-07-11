Instagram запустил Collection Ads для всех рекламодателей
Instagram
Collection Ads представляют собой прокручиваемую карусель, состоящую из нескольких фотографий или видео товара. В элементы карусели также можно добавить ссылки на сайт компании или страницы товара, чтобы повысить продажи.
Этот формат был запущен в феврале, но для ограниченного числа рекламодателей. Теперь доступ к нему получат все компании.
Соцсеть также сообщила, что к началу праздничного сезона, который стартует в октябре, откроет всем ecommerce-брендам доступ к инструменту Shopping on Instagram. Компании смогут добавлять в свои Stories кликабельную иконку в виде корзины, при нажатии на которую пользователи увидят информацию о товаре и смогут совершить покупку.
Эта функция была анонсирована в прошлом месяце и на данный момент доступна только для избранных рекламодателей.
Напомним, что в феврале Instagram запустил объявления в формате карусели для Stories (Carousel Ads for Instagram Stories).
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Internet и сети
11.07.2018 20:16