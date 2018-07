Инструмент проверки URL в Search Console стал доступен всем пользователям

В конце июня Google приступил к запуску инструмента проверки URL в новом Search Console. Теперь он стал доступен всем пользователям сервиса. Об этом сообщается в Twitter-канале Google Webmasters.

URL inspection tool ? is now available for everyone! You can start inspecting your URLs by visiting the new Search Console — https://t.co/uoaCWUIrap ? pic.twitter.com/mVf7SNi7U9