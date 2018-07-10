Инструмент проверки URL в Search Console стал доступен всем пользователям

В конце июня Google приступил к запуску инструмента проверки URL в новом Search Console. Теперь он стал доступен всем пользователям сервиса. Об этом сообщается в Twitter-канале Google Webmasters.

«Инструмент проверки URL теперь доступен для всех! Вы можете начать проверку своих URL, посетив новый Search Console».

URL inspection tool ? is now available for everyone! You can start inspecting your URLs by visiting the new Search Console — https://t.co/uoaCWUIrap ? pic.twitter.com/mVf7SNi7U9 — Google Webmasters (@googlewmc) July 10, 2018

Бета-версия Search Console доступна по ссылке .

Напомним, что с помощью нового инструмента можно получить сведения о проиндексированной версии той или иной страницы, узнать канонический URL и увидеть ошибки, связанные с AMP, разметкой и индексированием. Чтобы выполнить проверку, нужно указать полный URL в строке поиска вверху любой страницы Search Console.