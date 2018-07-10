Инструмент проверки URL в Search Console стал доступен всем пользователям

Напомним, что с помощью нового инструмента можно получить сведения о проиндексированной версии той или иной страницы, узнать канонический URL и увидеть ошибки, связанные с AMP, разметкой и индексированием. Чтобы выполнить проверку, нужно указать полный URL в строке поиска вверху любой страницы Search Console.
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