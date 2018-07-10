Украинцы запустили флешмоб в Facebook против FIFA: страница получает тысячи негативных отзывов

Украинцы в социальной сети Facebook начали массовый флешмоб против FIFA: они заходят на страницу Федерации и выставляют ей в рейтинге единицу. Оценка сопровождается надписями «Слава Україні», «Glory to Ukraine» или критикой FIFA. , пишут AIN.UA

По наблюдению редакции AIN.UA, каждую минуту добавляются десятки оценок, за час их появилось порядка двух тысяч. Украинцы активно призывают своих соотечественником заходить в Facebook и ставить негативную оценку FIFA, поддерживая тем самым начатый флешмоб.