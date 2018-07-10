Украинцы запустили флешмоб в Facebook против FIFA: страница получает тысячи негативных отзывов
Украинцы в социальной сети Facebook начали массовый флешмоб против FIFA: они заходят на страницу Федерации и выставляют ей в рейтинге единицу. Оценка сопровождается надписями «Слава Україні», «Glory to Ukraine» или критикой FIFA. , пишут
По наблюдению редакции AIN.UA, каждую минуту добавляются десятки оценок, за час их появилось порядка двух тысяч. Украинцы активно призывают своих соотечественником заходить в Facebook и ставить негативную оценку FIFA, поддерживая тем самым начатый флешмоб.
Причиной флешмоба стала реакция FIFA на ролик защитник сборной Хорватии Домагой Вида и члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича. Они после матча с Россией на Чемпионате мира 2018 (в котором победили) заявили, что это победа для Украины (оба играли за киевское «Динамо») и сказали «Слава Україні». После этого FIFA рассматривало возможность отстранить Вида на две игры, но не сделали этого, а Вукоевича оштрафовали на 15 000 франков (около 400 000 гривен).
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09.07.2018 19:56