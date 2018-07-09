Google приступил к запуску нового алгоритма Speed Update
Google приступил к запуску нового алгоритма, разработанного специально для мобильного поиска – Speed Update. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Webmasters.
The Speed Update, which enables page speed in mobile search ranking?, is now rolling out for all users!
More details on Webmaster Central ?
https://t.co/fF40GJZik0
— Google Webmasters (@googlewmc)
July 9, 2018
После запуска Speed Update скорость загрузки мобильной страницы станет фактором ранжирования в мобильном поиске.
Согласно
Согласно последним данным, Speed Update:
- Затронет только самые медленные сайты;
- Будет учитывать даже небольшие улучшения скорости загрузки;
- Быстрые сайты, ставшие ещё более быстрыми, не заметят улучшений в ранжировании.
Для измерения и оптимизации скорости загрузки страниц Google рекомендует использовать инструменты
Напомним, что Google анонсировал запуск алгоритма Speed Update в январе. С FAQ по этому обновлению можно ознакомиться здесь.
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Internet и сети
09.07.2018 19:56