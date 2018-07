Google приступил к запуску нового алгоритма Speed Update

Google приступил к запуску нового алгоритма, разработанного специально для мобильного поиска – Speed Update. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Webmasters.

The Speed Update, which enables page speed in mobile search ranking?, is now rolling out for all users!

More details on Webmaster Central ? https://t.co/fF40GJZik0