Google приступил к запуску нового алгоритма Speed Update

Google приступил к запуску нового алгоритма, разработанного специально для мобильного поиска – Speed Update. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Webmasters.

The Speed Update, which enables page speed in mobile search ranking?, is now rolling out for all users!

More details on Webmaster Central ? https://t.co/fF40GJZik0

Google Webmasters (@googlewmc) July 9, 2018

После запуска Speed Update скорость загрузки мобильной страницы станет фактором ранжирования в мобильном поиске.

Согласно информации в блоге компании, обновление выкатывается в мировом масштабе, для всех пользователей. Других подробностей Google не приводит.

Согласно последним данным, Speed Update:

  • Затронет только самые медленные сайты;
  • Будет учитывать даже небольшие улучшения скорости загрузки;
  • Быстрые сайты, ставшие ещё более быстрыми, не заметят улучшений в ранжировании.

Для измерения и оптимизации скорости загрузки страниц Google рекомендует использовать инструменты PageSpeed Insights и Lighthouse, а также новый отчёт Chrome User Experience.

Напомним, что Google анонсировал запуск алгоритма Speed Update в январе. С FAQ по этому обновлению можно ознакомиться здесь.


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