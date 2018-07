Google обновил справочное руководство по hreflang

Google обновил справочную документацию по использованию атрибута hreflang. Нововведения заметила известный западный эксперт и консультант по международному SEO Алейда Солис (Aleyda Solis).

There's a quite nice, expanded and updated official Google documentation about hreflang usage, with guidelines and resources, check it out: https://t.co/NwXH9UsGJD ???????

Also, thanks for including my hreflang generator ?? pic.twitter.com/87SGXlRFSa