Google обновил справочное руководство по hreflang

Google обновил справочную документацию по использованию атрибута hreflang. Нововведения заметила известный западный эксперт и консультант по международному SEO Алейда Солис (Aleyda Solis).

There's a quite nice, expanded and updated official Google documentation about hreflang usage, with guidelines and resources, check it out: https://t.co/NwXH9UsGJD ???????

Also, thanks for including my hreflang generator ?? pic.twitter.com/87SGXlRFSa

— Aleyda Solis (@aleyda) July 5, 2018

Согласно Wayback Machine, ранее в этом разделе содержалась только информация об использовании языковых атрибутов, а также приводились их допустимые значения и пара распространённых ошибок. Сам же документ назывался так: «Как использовать атрибут hreflang для указания языка или регионального URL».

Обновлённое руководство получило новое название: «Как использовать атрибут hreflang или файлы Sitemap для страниц на других языках и для других регионов».

В новой версии документа содержится на порядок больше информации по локализации сайта. В частности, приведены три метода указания альтернативных версий страниц, полезные рекомендации, стандартные коды языков/регионов, тег x-default на случай отсутствия подходящего языка, а также частые ошибки и советы по отладке, включая три инструмента:

Ознакомиться с обновлённым руководством можно в Справке Search Console.


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