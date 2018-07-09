Google обновил справочное руководство по hreflang

Согласно Wayback Machine, ранее в этом разделе содержалась только информация об использовании языковых атрибутов, а также приводились их допустимые значения и пара распространённых ошибок. Сам же документ назывался так: «Как использовать атрибут hreflang для указания языка или регионального URL».
Обновлённое руководство получило новое название: «Как использовать атрибут hreflang или файлы Sitemap для страниц на других языках и для других регионов».
В новой версии документа содержится на порядок больше информации по локализации сайта. В частности, приведены три метода указания альтернативных версий страниц, полезные рекомендации, стандартные коды языков/регионов, тег x-default на случай отсутствия подходящего языка, а также частые ошибки и советы по отладке, включая три инструмента:
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