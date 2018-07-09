В Facebook появился глава по блокчейн-инженерии

Один из технических руководителей Facebook Эван Ченг (Evan Cheng) указал в своем профиле на LinkedIn, что перешел на позицию директора по блокчейн-инженерии. По запросу TechСrunch, назначение также подтвердили в Facebook.

До того, как присоединиться к команде соцсети почти три года назад в качестве специалиста по языкам программирования и средах выполнения, Ченг 10 лет работал в Apple на позиции старшего менеджера по проектированию низкоуровневых инструментов. Работая в офисе днем, по вечерам свободное время он уделял технологии блокчейн и криптоиндустрии, а также стал советником нескольких блокчейн-стартапов, например, Zilliqa и ChainLink.

Напомним, что в мае этого года вице-президент Facebook, отвечающий за работу систем обмена сообщениями, Дэвид Маркус (David Marcus) решил “принять новый вызов” и возглавить “небольшую группу” для исследования возможностей применения технологии блокчейн в структуре Facebook. По некоторой информации, Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту для использования внутри социальной сети, а технология блокчейн интересует компанию для организации с ее помощью приема платежей и покупок на собственной платформе.


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