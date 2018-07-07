Мининформполитики призвало Facebook блокировать роSSийскую пропаганду

МИП обращает внимание на блокирование страниц украинских активистов.

Министерство информационной политики Украины обратилось к руководству компании Facebook с просьбой прекратить деятельность пророSSийских и сепаратистских информационных ресурсов в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МИП обращает внимание на блокирование страниц украинских активистов, что по мнению ведомства, является нарушением "социальной сетью свободы слова украинских пользователей, а также де-факто политикой содействия распространению фейковых новостей и пропаганды" Россией и группировками "ДНР/ЛНР".

"Министерство информационной политики просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ , и взамен принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества , поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании", - говорится в сообщении.

Министерство обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Мирнограде вещают роSSийские и сепаратистские телеканалы.