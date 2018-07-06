Google предлагает украинским школам и некоммерческим организациям гранты на 8000 евро за проведение Europe Code Week

В будущем 65% сегодняшних детей будут работать в профессиях, которых сегодня не существует. Учитывая направление, в котором движется цивилизация, уже сегодня детей стараются заинтересовать точными науками и научить кодингу, который постепенно становится таким же важным навыком, как умение писать. Для этого по всему миру создаются различные образовательные инициативы, такие как Europe Code Week. Это неделя кодинга для детей, в 2017 году она прошла в 52 странах и собрала более миллиона маленьких участников. Среди партнеров инициативы такие компании-гиганты, как Google , Apple , SAP и другие, пишут AIN.UA .

В этом году компания Google хочет привлечь на Европейскую неделю кодинга как можно больше школьников и студентов из Украины. Компания объявила конкурс для некоммерческих организаций и школ, которые хотят проводить образовательные инициативы для детей от 5 до 18 лет, и предлагает гранты до 8000 евро на проведение Europe Code Week. Прием заявок открыт до 13 июля 2018, для участия необходимо заполнить форму.

Компания акцентирует, что из-за длительности обработки заявок гранты могут поступать уже после проведения Europe Code Week, поэтому хостеры должны быть готовы покрыть операционные расходы самостоятельно.

Требования к участникам у Google такие:

Участвовать могут только зарегистрированные некоммерческие организации или школы (для школ могут требовать дополнительного юридические разрешения).

Событие должно проходить во время Europe Code Week, 6-21 октября 2018.

Инициатива должна ориентироваться на студентов-новичков в области компьютерных наук, и включать в себя как минимум два часа практических учебных мероприятий.

Финансирование не может использоваться исключительно для приобретения оборудования (планшеты, телефоны, робототехника и т.д.).

Получатели соглашаются отправлять информацию о показателях результативности проектов.

Предпочтение будут отдаваться инициативам, которые:

Имеют фокус на углубленное и постоянное обучение. Сотрудничают со школами, библиотеками и организациями в регионе. Целевой аудиторией являются девушки, мало представлены меньшинства, социально-экономически незащищенные и студенты с особыми потребностями. Охват более 500 студентов.